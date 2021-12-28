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تكنولوجيا وعلوم
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
Lebanon 24
28-12-2021
|
14:00
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من بين أكثر السيارات التي لفتت نظر الشباب ومحبي المركبات ذات الطابع الرياضي هذا العام كانت سيارة Kia Stinger الجديدة بتصميمها ومواصفاتها المميزة.
وتميزت المركبة الجديدة عن سيارات Stinger التي طرحت العام الماضي بتعديلات شملت تصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية على مقدمة وجوانب الهيكل، كما حصلت هذه السيارة على مصابيح أكثر تطورا تعمل بأحدث تقنيات LED، وتزيت واجهتها الأمامية بشعار شركة كيا الجديد.
وداخليا جهزت السيارة بمقاعد رياضية جلدية تتسع لخمسة ركاب، كما حصلت على واجهة قيادة متطورة مجهزة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين واحدة لمسية في منتصف الواجهة للتحكم بأنظمة الملاحة والكاميرات والعديد من خصائص المركبة، وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية بواجهات عرض مختلفة.
كما زودت السيارة بنظام Kia Connect الذي يسمح بتشغيل محركاتها والعديد من تقنياتها عن بعد عبر تطبيق في الهاتف الذكي، وجهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وعدة أنظمة قيادة من بينها أنظمة قيادة رياضية.
وتطرحها كيا بعدة أنواع من المحركات، محركات T-GDI توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 197 و247 حصانا، ومحركات T-GDI بسعة 3.3 ليتر وعزم 370 حصانا يمنحها تسارعا تضاهي به أفضل السيارات الرياضة حاليا.
المصدر: روسيا اليوم
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