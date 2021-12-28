ما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا؟



وكشفت بيانات جديدة من شركة "Zen Internet" أن استخدام الإنترنت زاد بنسبة 113 في المئة في بريطانيا، منذ الإغلاق الأول في آذار 2020، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى وجه الخصوص، كانت أكبر ذروة في استخدام الإنترنت في كانون الأول 2021، والتي كانت أعلى بنسبة 27 في المئة من الذروة في عام 2020، والتي كانت أيضا في الشهر نفسه. كشف تقرير أن معدل استهلاك شبكة الإنترنت داخل بريطانيا زاد أكثر من الضعف خلال 2021، منذ ‏بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.‏وكشفت بيانات جديدة من شركة "Zen Internet" أن استخدام الإنترنت زاد بنسبة 113 في المئة في بريطانيا، منذ الإغلاق الأول في آذار 2020، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وعلى وجه الخصوص، كانت أكبر ذروة في استخدام الإنترنت في كانون الأول 2021، والتي كانت أعلى بنسبة 27 في المئة من الذروة في عام 2020، والتي كانت أيضا في الشهر نفسه.



ويشير التقرير إلى أن الأحداث الإخبارية كانت مسؤولة عن العديد من ارتفاع معدل استخدام الإنترنت منذ آذار 2020.

وتزامنت ذروة استخدام الإنترنت في عام 2021 مع خطاب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي وجهه للأمة في 12 كانون الأول الجاري، بشأن الجرعات المعززة للقاح فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد ظهور متحور "أوميكرون" الجديد.

وجاء في المراكز التالية: الالتزامات النهائية التي تم عرضها خلال قمة المناخ "كوب 26"، التي أقيمت في 13 تشرين الثاني 2021 (حركة مرور أعلى بنسبة 23 في المئة من المتوسط)، وأحداث شغب الكابيتول في أمريكا في 6 كانون الثاني 2021 (حركة مرور أعلى بنسبة 11 في المئة من المتوسط).

كما كان للأحداث الرياضية دورًا في زيادة البريطانيين لاستهلاكهم الإنترنت خلال عام 2021، مثل بطولات "ويفا" لكرة القدم خلال موسم الصيف، وكذلك الحلقة الأخيرة من المسلسل البريطاني "Line of Duty"، والتي حققت وحدها ارتفاعا في الاستخدام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالمتوسط.

ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "Zen Internet"، بول ستوبارت، ألا ينخفض الطلب المتزايد على الإنترنت في بريطانيا خلال العام المقبل 2022، نظرًا لكونه أصبح عاملا أساسيًّا في العمل واللعب.