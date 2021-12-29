تكنولوجيا وعلوم

كيفية الحصول على تنبيه "بالصوت" عند امتلاء أو انخفاض بطارية الأيفون؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 02:00
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في عام 2018 أعلنت أبل عن تطبيق Shortcut جديد في حدث WWDC السنوي، لكن تم طرح التطبيق لاحقًا للجمهور باستخدام نظام التشغيل iOS 13، حيث يتيح لك تطبيق الاختصارات إنشاء اختصاراتك الخاصة بخطوات متعددة.
ويمكنك حتى تلقى إشعارات صوتية للبطارية باستخدام هذا التطبيق، حيث يوجد داخل التطبيق خيار التشغيل الآلي، إذ أنه نوع من الاختصارات يتم تنشيطه بواسطة حدث، وليس يدويًا، كما يمكنك استخدام تطبيق Shortcuts لإعداد أتمتة شخصية أو أتمتة منزلية، عندما تقوم بتغيير أحد الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك ، في أي وقت من اليوم وغير ذلك الكثير.
 
إذا كنت ترغب في تلقى إشعارات مسموعة عندما يتم شحن جهاز أبل أيفون الخاص بك بالكامل أو إذا كنت ترغب في تلقي إشعارات مسموعة عندما تصل البطارية إلى النسبة التي تريدها، يمكنك استخدام هذا التطبيق، وإذا كنت تريد معرفة كيفية الحصول على إشعارات صوتية للبطارية ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات.
1. افتح تطبيق Shortcuts على هاتف أبل أيفون الخاص بك.
2. اضغط على الأتمتة فى وسط شريط التنقل.
3. اضغط على أيقونة "+" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
4. سترى خيارين، اضغط على إنشاء أتمتة شخصية.
5. قم بالتمرير لأسفل وانقر على مستوى البطارية.
6. يمكنك الآن اختيار النسبة المئوية للبطارية التي تريد استلام الإشعار بها.
7. اضغط على التالي فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
8. انتقل إلى شريط البحث في الجزء السفلي من الصفحة وابحث عن الإعلام.
9. من نتائج البحث، انقر فوق إظهار الإخطار.
10. اضغط على السهم الصغير بجوار Hello World.
11. أضف عنوانًا ورسالة إعلام وتأكد من تشغيل تبديل تشغيل الصوت.
12. اضغط على التالي.
13. قم بتبديل خيار السؤال قبل التشغيل واضغط على تم.
 
كما يمكنك تعيين إشعارات متعددة وفقًا لنسب البطارية التي تريدها باتباع نفس الخطوات. يمكنك استكشاف خيارات الأتمتة المختلفة في تطبيق Shortcut بالانتقال إلى خيار إنشاء أتمتة شخصية.
المصدر: اليوم السابع
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