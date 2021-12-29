تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تكشف عن هاتف قابل للطي 3 مرات

Lebanon 24
29-12-2021 | 16:00
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كشفت براءة اختراع جديدة قدمتها مايكروسوفت عن هاتف جديد متعدد الشاشات حيث يمكن طيه في ثلاث طيات.
وقال موقع "gizmochina" إنه تم منح براءة اختراع الهاتف ثلاثي الطيات من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) الأسبوع الماضي.
وكشف رسمًا تخطيطيًّا للهاتف عن أنه يمتاز بمفصلتان تكشف عند فتحها عن شاشة كبيرة الحجم مقسمة إلى ثلاث شاشات، وعند إعادة طيه يكون بحجم الهاتف الذكي التقليدي.
وكشف الرسم التخطيطي كذلك عن أن الشاشة رقم 1 أكبر بكثير من اللوحتين الأخريين، ومن المرجح أن تحتوي الشاشة رقم واحد على معظم المكونات الداخلية للهاتف مثل البطارية ولوحة التحكم المركزية.
 
ونظرًا لأن براءة اختراع الهاتف قد تم منحها للتو، فمن الصعب تقدير جدول زمني لطرح الجهاز في السوق للمستهلكين.
 
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