تكنولوجيا وعلوم

مقاوم للماء... هاتف أندرويد آخر سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G

Lebanon 24
29-12-2021 | 23:00
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كشفت شركة Tecno عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد التي تعمل مع شبكات 5G وأكثرها منافسة من حيث الثمن.

وسيحصل هاتف Tecno Pova 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (172.8/78/9.1) ملم، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبًا.
 
وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 11 مع واجهات HIOS 8.0، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
ورغم سعره المنافس الذي سيكون نحو 270 دولارًا تقريبًا سيحصل هذا الجهاز أيضًا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الثلاثي الأبعاد، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وزود هذا الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع/ وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطًا.
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