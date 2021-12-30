تكنولوجيا وعلوم

هذا هو أحد أهداف انستغرام في العام 2022

Lebanon 24
30-12-2021 | 05:00
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يهدف تطبيق انستغرام إلى التركيز بشكل أكبر على محتوى الفيديو في عام 2022، وسيركز أكثر على Reels.

فقد قال آدم موسيري، رئيس المنصة المملوكة لشركة Meta، إن انستغرام سيضاعف من حجم الفيديو وسيركز على Reels في عام 2022. وأشار موسيري إلى أن التطبيق سيدمج منتجات الفيديو الخاصة به حول Reels وسيواصل تطوير هذه الخاصية.

وأضاف أيضًا ان انستغرام سوف يقدم المزيد من أدوات تحقيق الدخل للمبدعين لمساعدتهم على كسب المال، وذكر ان انستغرام سيركز على المراسلة والشفافية في عام 2022. وعلاوة على ذلك، سيضاعف التطبيق من عمله على عناصر التحكم.

كما في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منصة الصور أنها ستضيف أدوات الرقابة الأبوية في مارس.

وقد سلط موسيري الضوء على التحديثات التي أجراها انستغرام هذا العام والتي تركز على منح المستخدمين المزيد من التحكم في تجربتهم، بما في ذلك ميزات مثل عناصر التحكم في المحتوى الحساس، والقدرة على إخفاء أعداد الاعجابات وإخفاء الكلمات في الرسائل.

والمفاجأة هي ان الموجز الزمني (Chronological Feed) قادم العام المقبل، ما سيمنح المتصفحين القدرة على متابعة منشورات الأشخاص المفضلين لهم بترتيب زمني دون الاعتماد على خوارزميات التطبيق.
 
(التقنية بلا حدود)
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