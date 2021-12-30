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© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
ما هو التطبيق الأكثر تنزيلًا يوم عيد الميلاد؟
Lebanon 24
30-12-2021
|
08:00
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تصدرت منصة مشاركة الفيديو المصغرة Tiktok قائمة التنزيلات في يوم عيد الميلاد هذا العام، وفقًا لشركة بيانات الموبايل والتحليلات App Annie، حيث تم تقدير عدد التنزيلات في 25 كانون الاول عالميًا عبر متاجر iOS و Google Play.
وتصدرت TikTok الرسم البياني لتنزيلات يوم عيد الميلاد قبل انستجرام وفيس بوك وواتس آب ماسنجر وسناب شات، فيما أشار App Annie إلى أن الترتيب كان يعتمد على التنزيلات وإنفاق المستهلك الذي تم دمجه من كل من iOS Store و Google Play Store ، بينما في الصين، تم استخدام بيانات iOS فقط، وقد لا يكون هذا غير مرتبط بالوجود المتزايد لـ HarmonyOS في الصين كمنصة Android بديلة.
واحتوت بيانات App Annie أيضًا على تقديرات لتنزيلات الألعاب في يوم عيد الميلاد، وتمت قيادة المخطط بواسطة Brain Story: Tricky Puzzle، كما يوجد آخرون في الجزء العلوي من مخطط تنزيل الألعاب هم Poppy Rope و Subway Surfers و Free Fire و ROBLOX، حيث تم إصدار لعبة Brain Story في 21 ديسمبر وتمتعت بتنزيلات ضخمة بسبب إطلاقها مؤخرًا.
وقدمت بيانات App Annie بعض التفاصيل القطاعية وفقًا للتنزيلات حسب البلد ، مع عدم وجود بعض التطبيقات والألعاب في قائمة التنزيلات الأولى، والتي تظهر بشكل بارز في التنزيلات الخاصة بالبلد، فيما كانت Oculus و HBO Max و Disney + و Veve و Ftibit و Roblox هي بعض التطبيقات التي كانت رائدة على مستوى الدولة في عدد التنزيلات في 25 كانون الاول.
المصدر: اليوم السابع
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