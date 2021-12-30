تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تعلن عن أحدث ساعاتها الذكية بأسعار منافسة (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-902375-637764963214315124.png
Doc-P-902375-637764963214315124.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت Xiaomi عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستنافس أحدث ساعات سامسونغ وهواوي من حيث المواصفات والأسعار.

وتأتي ساعة Xiaomi Watch S1 بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن ومحمي من الماء وفق معيار "5ATM"، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 1.43 بوصة غطيت بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وجهزت هذه الساعة بمستشعرات متطورة تمكنها من قياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، كما حصلت على برامج لقياس معدلات النوم والراحة، برامج تحوي 117 وضعًا رياضيًّا لمساعدة المستخدم في الحفاظ على لياقته البدنية.
 
 
 
وزودتها Xiaomi أيضًا بمايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الهاتفية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC  للدفع الإلكتروني، كما يشير مطورو هذه الساعة إلى أن بطاريتها التي أتت بسعة 470 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 12 يوما تقريبا بالشحنة الواحدة، كما تعمل هذه البطارية مع شواحن سلكية ولاسلكية.
 
وستطرح نماذج  Watch S1 المجهزة بأحزمة مطاطية بسعر 165 دولارًا تقريبًا، أما النماذج المجهزة بأحزمة جلدية فستباع بـ 175 دولارًا.


الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2021-12-30
11:00 | 2021-12-30
10:00 | 2021-12-30
08:00 | 2021-12-30
05:00 | 2021-12-30
02:00 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website