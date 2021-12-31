تكنولوجيا وعلوم

غوغل يتراجع.. ما الموقع الأكثر شعبية في العالم؟

Lebanon 24
31-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-902451-637765318639477632.jpg
Doc-P-902451-637765318639477632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ضربة مفاجئة، فقد موقع البحث الشهير "غوغل" مركزه الأول، كأكثر مواقع الويب شهرة في العالم في عام 2021، بحسب شركة الأمن السيبراني "كلاود فلير".
في المقابل، نجح موقع "تيك توك" في إزاحة عملاق التكنولوجيا، ودفعه إلى المركز الثاني، باعتباره أكثر المواقع شعبية في العالم في عام 2021، وفق ما نقله موقع "ذا هيل".

وقفز موقع "تيك توك" 6 مراكز مرة واحدة خلال عام، حيث كان الموقع الشبابي في المركز السابع في عام 2020 بينما كان غوغل يتصدر.

ففي إنجاز كبير، حقق تيك توك رقما قياسيا جديدا في سبتمبر الماضي، بوصوله إلى مليار مستخدم.

كما نقلت الصحيفة المراكز العشرة الأولى للمواقع الأكثر شعبية في عام 2021، وكان ترتيبها كالتالي: تيك توك وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وأبل وأمازون ونتفليكس ويوتيوب وتويتر وواتساب.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2021-12-31
23:00 | 2021-12-30
16:00 | 2021-12-30
14:00 | 2021-12-30
11:00 | 2021-12-30
10:00 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website