تكنولوجيا وعلوم

خرائط غوغل على واتساب.. ميزة جديدة

Lebanon 24
31-12-2021 | 08:00
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يقترب تطبيق التراسل الفوري واتساب من طرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل"، وفق ما ذكرت تقارير أميركية.

فيما ستساعد الميزة الجديدة مستخدمي "واتساب" في البحث عن الأنشطة التجارية القريبة منهم من أجل سهولة الوصول إليها، مثل محلات الملابس والبقالة والمطاعم والفنادق، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي.
كما ستتوافر الميزة في قائمة بحث منفصلة على تطبيق واتساب تحمل اسم "الأنشطة التجارية القريبة"، والتي تضم أقساما مختلفة من الأنشطة التجارية، وعند اختيار المستخدم لأي منها، ستظهر أمامه المحلات التي تتبع لهذا القسم.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو واتساب سيتمكنون من الطلب مباشرة من تلك المحلات أو المطاعم من خلال التطبيق.

كما لم يتم التأكيد على موعد طرح الميزة الجديدة، لأنها مازالت قيد التطوير.

يشار إلى أن رئيس واتسآب، ويل كاثكارت، كشف في وقت سابق عن ميزة "الأنشطة التجارية القريبة"، والتي قال إنها ستساعد المستخدمين في العثور على الشركات المحلية والاتصال بها، مثل مقهى الحي ومحل الزهور ومتجر الملابس.
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