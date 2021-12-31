17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها
Lebanon 24
31-12-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت Wuling عن سيارتها الصغيرة الجديدة التي طورتها لتكون منافسا قويا في عالم المركبات الكهربائية.
وتأتي سيارة Dongfeng Fengguang Mini EV الجديدة بهيكل أنيق التصميم مجهز بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، وجاء الهيكل بطول مترين و99 سنتيمترا، بعرض 149 سم، وارتفاع 164 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيه فـ 196 سم، وزودت المركبة أيضا بعجلات ذات تصميم فريد بمقاس 12 إنشا.
وحصلت هذه المركبة على صفين من المقاعد يتسعان لأربعة ركاب، ويمكن طي الصف الخلفي منهما لجعل صندوق الأمتعة أكثر سعة، أما واجهة القيادة فخلت تقريبا من الأزرار التقليدية واستعيض عنها بشاشة لمسية مميزة موضوعة قبالة السائق.
وزودت Wuling هذه السيارة بحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات خلفية لتسهيل ركنها في الأماكن الضيقة، كما جهزتها بمحرك كهربائي صديق للبيئة يولد عزما يعادل 34 حصانا.
ومن المتوقع أن تطرح السيارة رسميا في الأسواق العالمية مطلع 2022، وبأسعار منافسة جدا تبدأ من 8000 دولار تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
في الـ 2022 هذه الأبراج ستسافر للعمل في الخارج.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في الـ 2022 هذه الأبراج ستسافر للعمل في الخارج.. هل أنت من بينها؟
03:55 | 2021-12-31
31/12/2021 03:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تقديم استقالتها من "الجديد"... ليال سعد تغادر لبنان: "وعلى شو زعلانة؟" (صورة)
Lebanon 24
بعد تقديم استقالتها من "الجديد"... ليال سعد تغادر لبنان: "وعلى شو زعلانة؟" (صورة)
08:06 | 2021-12-31
31/12/2021 08:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" ابلغت المعنيين "إنهاء خدماتهم"
Lebanon 24
"القوات" ابلغت المعنيين "إنهاء خدماتهم"
01:45 | 2021-12-31
31/12/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يدخل لبنان.. مواطنون عرب في الواجهة والعينُ على "البترول الأبيض"!
Lebanon 24
الدولار يدخل لبنان.. مواطنون عرب في الواجهة والعينُ على "البترول الأبيض"!
10:00 | 2021-12-31
31/12/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
10:48 | 2021-12-31
31/12/2021 10:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2021-12-31
هاتف مميز يعيد "Tecno" للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية
14:00 | 2021-12-31
ما هي أغرب 10 هياكل فضائية اكتُشفت عام 2021؟!
08:00 | 2021-12-31
خرائط غوغل على واتساب.. ميزة جديدة
05:00 | 2021-12-31
بدون شريحة.. تسريبات عن هواتف آيفون 15
02:00 | 2021-12-31
غوغل يتراجع.. ما الموقع الأكثر شعبية في العالم؟
23:00 | 2021-12-30
آبل تحتفل بالعام الجديد بسماعات مميزة تعمل مع أجهزة أندرويد! (فيديو)
فيديو
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
08:00 | 2021-12-31
01/01/2022 00:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
01/01/2022 00:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
01/01/2022 00:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact