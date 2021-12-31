تكنولوجيا وعلوم

هاتف مميز يعيد "Tecno" للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية

Lebanon 24
31-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-902563-637765544809793753.jpg
Doc-P-902563-637765544809793753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت Tecno مؤخرا عن هاتف ذكي يتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.

وحصل هذا الهاتف على تصمصم مميز جدا، إذ قسمت واجهته الخلفية إلى قسمين، قسم أملس لماع يضم عدسات الكاميرا وقسم آخر مزين بخطوط طولية بتصميم جذاب.

ويأتي هيكل الهاتف بأبعاد (169/76.8/8.8) ملم، أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجيد له معالج MediaTek Helio G85، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزودته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2021-12-31
11:00 | 2021-12-31
08:00 | 2021-12-31
05:00 | 2021-12-31
02:00 | 2021-12-31
23:00 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website