20
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
روبوت يساعد على التخلص من التوتر... (فيديو)
Lebanon 24
31-12-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طورت شركة يابانية روبوتا يساعد على تخفيف حدة الضغط العصبي والتوتر لدى الأشخاص المنهكين ذهنيًّا.
ووفقًا لموقع "انغاجيت" التقني، فإن شركة "Yukai Engineering" طورت روبوت "أماغامي هام هام" يقوم بقضم أطراف أصابع الشخص، الذي تظهر عليه علامات التوتر.
وأوضحت الشركة أن "الإحساس الممتع إلى حد ما"، الذي يوفره الروبوت سوف يمنح المستخدم الشعور بالراحة ويساعده على الاسترخاء والشعور بالراحة النفسية.
وقالت الشركة إن "اللعب عن طريق القضم هو وسيلة للتعبير عن المشاعر المختلفة دون كلمات... كما يوفر راحة نفسية لا توصف"، مضيفة أن "الكثير من الناس يستمتعون بشعور اللعب مع الحيوانات الأليفة والأطفال، لذا، يوفر "أماغامي هام هام" الشعور نفسه عن طريق أشكال لعب مختلفة من القضمات، فهو لا يوفر الراحة فحسب، بل يقلل من التوتر ويساعد على الشفاء كذلك".
وأكد تسوباسا توميناغا، الرئيس التنفيذي للشركة ومخترع الروبوت أنه: "يحب معظم الناس إحساس القضم، لكنهم يعرفون إنه لمدة زمنية معينة، لأنهم بحاجة إلى تعليم أطفالهم أو حيواناتهم الأليفة لإيقاف هذه العادة مع مرور الوقت حتى لا يعتادوا عليها مع تقدم العمر".
وأضاف أن "الروبوت لا يقضم إصبعًا تلقائيًا، فقط عندما يضع المستخدم إصبعه في فمه المصنوع من القماش الناعم، توفر خوارزمية الروبوت، التي تسمى (هامغوريتم)، 20 أسلوبًا مختلفا للقضم.. لا يوجد وصف محدد للأنماط المختلفة، ولكن يبدو أن جميعها لطيفة".
وأضافت الشركة أنه سيتم إطلاق المشروع في الربيع المقبل، حيث يتوقع أن يكون سعره حوالي 40 دولارًا.
تابع
الأكثر قراءة
بعد تقديم استقالتها من "الجديد"... ليال سعد تغادر لبنان: "وعلى شو زعلانة؟" (صورة)
Lebanon 24
بعد تقديم استقالتها من "الجديد"... ليال سعد تغادر لبنان: "وعلى شو زعلانة؟" (صورة)
08:06 | 2021-12-31
31/12/2021 08:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورات في لبنان لا تشُبه السابقة.. هذا ما توقّعه ميشال حايك
Lebanon 24
ثورات في لبنان لا تشُبه السابقة.. هذا ما توقّعه ميشال حايك
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
10:48 | 2021-12-31
31/12/2021 10:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يدخل لبنان.. مواطنون عرب في الواجهة والعينُ على "البترول الأبيض"!
Lebanon 24
الدولار يدخل لبنان.. مواطنون عرب في الواجهة والعينُ على "البترول الأبيض"!
10:00 | 2021-12-31
31/12/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-01-01
أحدهما بحجم ساعة بيغ بن.. كويكبان يطيران تجاه الأرض في وقت واحد
02:00 | 2022-01-01
آبل تقدّم مكافآت لموظفيها تصل إلى 180 ألف دولار
02:00 | 2022-01-01
"تسلا" تستدعي ما يقرب من نصف مليون سيارة لدواعي السلامة
16:00 | 2021-12-31
هاتف مميز يعيد "Tecno" للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية
14:00 | 2021-12-31
ما هي أغرب 10 هياكل فضائية اكتُشفت عام 2021؟!
11:00 | 2021-12-31
سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها
فيديو
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 13:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
08:00 | 2021-12-31
01/01/2022 13:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
01/01/2022 13:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact