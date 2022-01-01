تكنولوجيا وعلوم

آبل تقدّم مكافآت لموظفيها تصل إلى 180 ألف دولار

Lebanon 24
01-01-2022 | 02:00
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قامت شركة "آبل" بتقديم مكافآت لبعض مهندسيها تبدأ من 50 ألف دولار إلى 180 ألف دولار في محاولة منها لمنعهم من التوجه نحو منافسيها، وتحديداً شركة "ميتا".
وتُستحق الأسهم بعد 4 سنوات، مما يوفر حافزا للبقاء مع صانع آيفون لعدة سنوات أخرى.
ومنحت الشركة في الأسبوع الماضي، بعض المهندسين في أقسام تصميم السيليكون والأجهزة واختيار مجموعات البرامج والعمليات مكافآت خارج إطار الأنظمة واللوائح المعروفة، والتي يتم إصدارها كأسهم خاصة، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع حسب ما نقلت "بلومبيرغ".
وكانت الإشاعات ظهرت مؤخراً حول أن شركة "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرغ تعمل على تطوير ساعتها الذكية الخاصة بها. وقد وظّفت حوالي 100 مهندس من آبل في الأشهر القليلة الماضية، لذلك قررت آبل تأمين الموظفين الرئيسيين من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان آخر المنضمين لميتا رئيس العلاقات العامة أندريا شوبرت، وفقا لنشرة "بور أو" الإخبارية التي يديرها مارك غورمان.
وأخبرت المصادر بلومبيرغ أنها كانت مكافأة "غير نمطية وتوقيتها مدهش" ومنحت لحوالي 10% إلى 20% من المهندسين في الأقسام المناسبة. 

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