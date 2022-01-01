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تكنولوجيا وعلوم
وكالة الفضاء الروسية: نتطلع لإطلاق مركبة فضائية كل 5 أيام
Lebanon 24
01-01-2022
|
16:00
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نقل رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، تحيات السنة الجديدة إلى رواد الفضاء الروس، أعضاء البعثة السادسة والستين إلى محطة الفضاء الدولية، أنطون شكابلروف وبيوتر دوبروف.
وأفاد بيان للوكالة بأن دميتري روغوزين، أكد خلال المحادثة على ضرورة مواصلة تطوير الملاحة الفضائية الروسية.
وأشار روغوزين إلى أنه في عام 2021، نفذت روسيا 25 إطلاقا لصواريخ حاملة، لتعود بذلك إلى مستوى عام 2019 (قبل الجائحة)، مشيرا إلى أنه بسبب جائحة كورونا، تم إجراء 17 عملية إطلاق فقط في عام 2020.
وأعرب روغوزين عن أمله في أن تطلق روسيا مركبة فضائية كل 5 أيام في المستقبل المنظور، موضحا أنه من المخطط إجراء 50-75 عملية إطلاق سنويا، عندما تبدأ المرحلة النشطة لنشر مجموعة أسفير المدارية (كان من المقرر في الأصل إرسال 638 مركبة فضائية بحلول عام 2030) - نظام الأقمار الصناعية العالمي للاتصالات متعدد الوظائف (GMISS).
وقال روغوزين: "بالطبع، يجب أن نكون مستعدين لزيادة عدد عمليات الإطلاق هذه مرتين إلى ثلاث مرات عندما نبدأ في نشر كوكبة مدارية متعددة الأقمار الصناعية". وأوضح أنه وفقًا لتوقعات الخبراء، في 2025-2026، ستبدأ "طفرة إطلاق" على نطاق كوكبي.
في الوقت نفسه، أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن روسيا ستكون جاهزة لذلك، مضيفا أن الروس لديهم كل الكفاءات لإطلاق عشرات المركبات في المدار في إطلاق واحد.
وأوضح أن الروس "تدربوا" على إطلاق أقمار الاتصالات الخاصة بمشروع OneWeb (المملكة المتحدة)، والذي يهدف إلى توفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
المصدر:
سبوتنيك
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