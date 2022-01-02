أبل تتخلى عن تقنية بلوتوث في "الجيل التالي من AirPods"!؟

في الفترة الأخيرة، أطلقت أبل الجيل الثالث من AirPods الذي يبدو وكأنه AirPods Pro معاد تصميمه بدون نصائح من السيليكون، وتأتي سماعات الأذن الجديدة من عملاق التكنولوجيا مع مستشعر قوة بديهي، وصوت مكاني، وجذع أقصر، وAdaptive EQ، والعديد من الترقيات الأخرى.

وفي مقابلة مع What HiFi، كشف نائب رئيس قسم الصوتيات في أبل Gary Geaves أن الشركة تستغل حاليًا أقصى استفادة من تقنية بلوتوث لكنها حريصة على الحصول على مزيد من النطاق الترددي لسماعات الأذن الخاصة بها.

وقال جيفز لـ What HiFi عندما سئل عما إذا كانت بلوتوث تعيق أجهزة أبل وتخنق جودة الصوت :"من الواضح أن التكنولوجيا اللاسلكية ضرورية لتسليم المحتوى الذي تتحدث عنه" ، كما يقول ، "ولكن أيضًا أشياء مثل مقدار وقت الاستجابة الذي تحصل عليه عند تحريك رأسك ، وإذا كان ذلك طويلاً جدًا ، بين تحريك رأسك و يتغير الصوت أو يظل ثابتًا ، سيجعلك تشعر بالمرض تمامًا ، لذلك علينا أن نركز بشدة على الضغط على أقصى ما يمكننا الاستفادة من تقنية بلوتوث ، وهناك عدد من الحيل التي يمكننا القيام بها لتعظيم أو تجاوز بعض حدود البلوتوث، ولكن من العدل أن نقول إننا نرغب في مزيد من النطاق الترددي و ... سأتوقف عند هذا الحد. نود المزيد من النطاق الترددي".

وقال المسؤول التنفيذي أيضًا إن AirPods 3 مبنية بالكامل بمكونات مصنوعة خصيصًا والتي تتضمن مكبر صوت "منخفض التشوه للغاية" مدمج في "نظام صوتي معقد تمامًا". تتميز سماعات الأذن الجديدة Adaptive EQ التي تضبط الصوت في الوقت الفعلي بناءً على مدى ملاءمة AirPods لأذن المستخدم.

ويراقب الميكروفون المواجه للداخل للصوت، ثم يقوم Adaptive EQ بضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة لحساب ما قد يُفقد بسبب الاختلافات في الملاءمة. تحصل سماعات الأذن أيضًا على برنامج تشغيل مخصص ومضخم نطاق ديناميكي عالٍ يُزعم أنهما معًا ينتجان صوتًا قويًا بترددات عالية واضحة ونظيفة.

ومدعومًا بشريحة H1، تأتي AirPods مع دعم الصوت المكاني. تستخدم سماعات الأذن الصوت الحسابي لتوصيل الصوت باستخدام Adaptive EQ وتسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالصوت المكاني الذي يتميز بتقنية Dolby Atmos في أبل Music والأفلام والبرامج التلفزيونية ، إلى جانب تتبع ديناميكي للرأس عبر أجهزة أبل.