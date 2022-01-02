تكنولوجيا وعلوم

تقنية الكترونية جديدة لمراقبة الموظفين... تعرفوا عليها

Lebanon 24
02-01-2022 | 10:00
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أقرت الصين نظاما إلكترونيا جديدا في مواقع العمل يقوم بحساب ساعات العمل الفعلية لكل موظف ويسجل الأوقات التي يقضيها الشخص في مكتبه.

شاهد!.. الصين تراقب موظفيها بنظام ذكي يحصي تحركاتهم وغفواتهم ويقتطع من رواتبهم تلقائياباستخدام الذكاء الصناعي.. علماء صينيون يعلنون صنع مدفع كهرومغناطيسي بحجم مسدس!
وأكدت مصادر مطلعة أن "النظام الإلكتروني الذكي سيقوم كذلك بمراقبة الموظف تلقائيا".

وأضافت: "في حال نوم الموظف في مكان عمله سيسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التي استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهري".

(وكالات)
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