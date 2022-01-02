تكنولوجيا وعلوم

تكنولوجيا حديثة لتنقية المياه

Lebanon 24
02-01-2022 | 12:00
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قالت مؤسسة "المبادرة التكنولوجية الوطنية"، في بيان لها، إن العلماء الروس ابتكروا تكنولوجيا فريدة لتنقية المياه والهواء من التلوث العضوي.

وذكرت المؤسسة، المعروفة أيضا باسم "منصات NTI"، أن هذه التكنولوجيا، ستساعد في سد النقص المتزايد في المياه العذبة في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف البيان: "تم في مركز المواد الجديدة التابع للمؤسسة الموجود في جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو، ابتكار تكنولوجيا لإنتاج مواد ماصة مركبة تعتمد على أكسيد الغرافين - مواد هلامية هوائية فائقة المقاومة للماء والتي سيتم استخدامها لتنقية الماء والهواء من الملوثات العضوية ".

وبفضل الطريقة الجديدة، سيصبح من الممكن تنقية المياه والهواء، من ملوثات عديدة من بينها المواد الملونة والأصبغة والمذيبات، والنفايات الكيميائية الأخرى التي تنتجها الصناعات الخفيفة. ستساعد هذه التقنية في سد النقص المتزايد في المياه العذبة، بما في ذلك عن طريق إضافة جزيئات الفضة النانوية، وهو ما سيسمح بالحصول على التعقيم والقضاء على البكتيريا في المياه.  

ووفقا للبيان، سيتم طرح المادة الجديدة في السوق، في 2025-2026، ولا تزال تكلفة المنتج، غير معروفة.

ويشار إلى أن "المبادرة التكنولوجية الوطنية"، هي منظمة روسية غير ربحية مستقلة، تهدف لتطوير التكنولوجيا والصناعات الواعدة في روسيا.

( نوفوستي)
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