أجهزة "بلاك بيري" لن تعمل بعد هذا التاريخ!

أعلنت شركة "بلاك بيري" الكندية أنه اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، ستتوقف عن العمل الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بالبرنامج الخاص، ما يعني عدم قدرة المستخدمين على إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية أو استخدام البيانات.

فقد كشفت الشركة في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، أن كل الأجهزة التي تعمل ببرامج تشغيلها، وهي "بلاك بيري 7.1" أو ما قبله، أو "بلاك بيري 10"، أو نظام تشغيل جهازها اللوحي "بلاك بيري بلاي بوك" لن تعمل بعد 4 يناير الجاري، سواء كان ذلك عبر شبكة إنترنت لا سلكية "واي فاي" أو إنترنت عبر الهاتف.



فشل تلو الآخر

يذكر أن "بلاك بيري" حاولت إعادة تشغيل نفسها في عام 2013 باستخدام نظام تشغيل جديد، هو "بلاك بيري 10"، لكنه لاقى فشلا، وفي عام 2015 تحولت إلى تصنيع أجهزة "أندرويد"، التي فشلت أيضا.

بعد ذلك، في عام 2016، بدأت "بلاك بيري" في ترخيص علامتها التجارية لمصنّعين تابعين لجهات خارجية مثل "تي سي إل"، وفي عام 2020 ، قالت شركة "أون وارد موبيليتي" في تكساس إنها ستصنع جهاز "بلاك بيري" يعمل بنظام "أندرويد بشبكة الجيل الخامس"، ومزود بلوحة مفاتيح "كويرتي" كاملة، ليتم طرحه في عام 2021، لكن لم تحقق الشركة وعدها.