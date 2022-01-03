تكنولوجيا وعلوم

كويكب "أبوفيس" يقترب من الأرض... ما مدى خطورته؟

Lebanon 24
03-01-2022 | 08:00
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قال مصدر علمي روسي، إن كويكب "أبوفيس" سيقترب في ربيع عام 2029 بشكل كبير جدا من الأرض، وسيصل إلى مدارات الأقمار الصناعية الثابتة حول الأرض وفقا لما نقلته RT.
 
وذكر مصدر في المعهد الفيدرالي المركزي للعلوم والتكنولوجيات العالية التابع لوزارة الطوارئ الروسية، أن قطر هذا الكويكب، الذي سيحمل في طياته خطرا شديد، يبلغ حوالي 400 متر ويزن حوالي 30 طنا.
 
ووفقا لتوقعات المعهد، سيحدث هذا الاقتراب في 13 نيسان 2029، أي بعد يوم واحد من الاحتفال بعيد رواد الفضاء في روسيا.
 
يشير الخبراء إلى أن، قوة الطاقة المنبعثة في حالة الاصطدام المحتمل لهذا الكويكب بالأرض، ستصل إلى 1717 ميجا طن، أي أكثر بـ 30 مرة من الطاقة التي تحررت أثناء انفجار أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم التي اختبرها الاتحاد السوفيتي في عام 1961.
 
وأضاف المصدر: "قد تصل قوة الزلزال داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، من موقع وقوع الجرم السماوي إلى 6.5 نقطة على مقياس ريختر، وستبلغ سرعة الرياح 790 مترا في الثانية على الأقل".
 
ويشار إلى أن، الأجسام الفضائية الكبيرة، تشمل الكويكبات التي يزيد قطرها عن كيلومتر واحد. ومعروفة على الأرض حوالي 120 حفرة نيزكية كبيرة جدا، وأكبرها هو منخفض بوبيجاي في شمال المصطبة السيبيرية في روسيا.
المصدر: اليوم السابع
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