كم سيارة باعت تسلا في العام 2021؟

حققت شركة السيارات الكهربائية تسلا رقماً قياسياً جديدا عندما باعت ما يقرب من مليون سيارة في عام 2021 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 87% مقارنة بعام 2020 عندما سلمت حوالي نصف مليون سيارة فقط.



وتمكنت الشركة المملوكة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك من تسليم 308 ألف و600 سيارة في الربع الأخير من عام 2021 وحده وهذا يمثل ارتفاعًا مقارنة بحوالي 241 ألف و 300 سيارة تم تسليمها في الربع الثالث من نفس العام.

وتم تسليم 11 ألف و 750 سيارة من طرازي S و X بينما كان هناك 296 ألف و 850 سيارة موديل 3 و Y وهذين الطرازين شكلا غالبية عمليات التسليم طوال العام المنصرم 2021.وكانت تيسلا قد أعلنت سابقًا أنها تعتزم زيادة عمليات التسليم بحوالي 50% كل عام، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى مليون عملية بيع في السنة ولكنها في نفس الوقت تتجاوز هدف النمو الذي تحدده سنويا.وكشفت مذكرة داخلية أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك طلب من موظفيه التوقف عن التسرع في تسليم السيارات بحلول نهاية الربع والتركيز بدلاً من ذلك على خفض التكاليف.أيضا تسببت أزمة نقص الرقائق العالمية في قيام تسلا بإيقاف الإنتاج داخل مصانعها لبعض الوقت حتى أن بعض العملاء أفادوا بعدم وجود منافذ يو اس بي في سياراتهم الكهربائية.أخيرا، استطاعت شركة تسلا أن تتجاوز قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار في أكتوبر بعد أن قامت شركة هرتز الأمريكية لتأجير السيارات بضم 100 ألف سيارة كهربائية من تيسلا لأسطولها ولهذا كان الربع الثالث للشركة الأكثر ربحية على الإطلاق.