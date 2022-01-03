14
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
ابتكار جديد لشركة "هيونداي"
Lebanon 24
03-01-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية تحويل سيارة كهربائية تجريبية من طراز "IONIQ 5" المقرر طرحها قريبا إلى جهاز يعمل على تنقية الهواء.
ونشرت الشركة فيديو ترويجيا عبر "يوتيوب"، يظهر سيارة "IONIQ 5" الكهربائية ذات الدفع الرباعي، وهي متوقفة عن العمل، وبدلا من أن تسلك الشركة طرق التخريد التقليدية، حولت السيارة إلى جهاز لتنقية الهواء موقع "إنغادجيت".
وأظهر الفيديو أيضا أجزاء من السيارة الكهربائية يتم تعطيلها واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك يتم تصميم جهاز تنقية الهواء.
ووثق الفيديو المهندسين وهم يقومون بتجريد السيارة من مكوناتها، ومن ثم تصميم منتج مختلف تماما باستخدام بعض المكونات، حيث استخدموا مرشحات السيارة ومروحة التبريد وألواح الأبواب، إلى جانب المصابيح الخلفية LED ذات البيكسل الجذاب للسيارة وقراءات لوحة العدادات الرقمية وأضواء الفرامل ووحدة المعلومات والترفيه ووحدة التصفية.
كما وضع المهندسون عجلة معدنية بقياس 20 بوصة في الجزء العلوي من الجهاز (لذا من المحتمل أن يكون جهاز التنقية كبيرا جدا)، مع إضافة لمسة احترافية للمنتج زادت السيارة جمالا ورونقا.
وخضع الأنموذج لاختبارات عديدة لضمان السلامة، وعلى مدار عام كامل تم إخضاع السيارة لعدة اختبارات مثل نظام التنبيه الصوتي للسيارة، وتنظيم ضوضاء المارة، وغيرهما من الاختبارات.
وأشار موقع "إنغادجيت" إلى أن "هيونداي" بدأت تسليم شحنات Ioniq 5 في الولايات المتحدة هذا الشهر.
(إنغادجيت)
تابع
الأكثر قراءة
أول شهر من السنة.. هذا ما يحمله كانون الثاني للأبراج وفق توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
أول شهر من السنة.. هذا ما يحمله كانون الثاني للأبراج وفق توقعات ماغي فرح
00:30 | 2022-01-03
03/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بداية الـ 2022.. طابور جديد بانتظار اللبنانيين!
Lebanon 24
في بداية الـ 2022.. طابور جديد بانتظار اللبنانيين!
03:15 | 2022-01-03
03/01/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
11:06 | 2022-01-03
03/01/2022 11:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قاله البزري عن الاقفال العام
Lebanon 24
هذا ما قاله البزري عن الاقفال العام
00:50 | 2022-01-03
03/01/2022 12:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
Lebanon 24
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
16:00 | 2022-01-03
03/01/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:00 | 2022-01-03
قمة "إيفرست"... هل هي الأعلى؟
13:00 | 2022-01-03
اكتشاف موجات تسونامي الدماغ... اليكم التفاصيل
09:38 | 2022-01-03
المزيد من الكوارث تنتظر البشرية... هذا ما قاله العلماء
08:00 | 2022-01-03
كويكب "أبوفيس" يقترب من الأرض... ما مدى خطورته؟
05:00 | 2022-01-03
كم سيارة باعت تسلا في العام 2021؟
02:00 | 2022-01-03
هل يحدث الانقراض السادس في تاريخ الأرض قريبًا؟
فيديو
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
04/01/2022 03:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
04/01/2022 03:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
04/01/2022 03:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact