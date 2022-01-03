تكنولوجيا وعلوم

ابتكار جديد لشركة "هيونداي"

Lebanon 24
03-01-2022 | 11:00
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أعلنت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية تحويل سيارة كهربائية تجريبية من طراز "IONIQ 5" المقرر طرحها قريبا إلى جهاز يعمل على تنقية الهواء.

ونشرت الشركة فيديو ترويجيا عبر "يوتيوب"، يظهر سيارة "IONIQ 5" الكهربائية ذات الدفع الرباعي، وهي متوقفة عن العمل، وبدلا من أن تسلك الشركة طرق التخريد التقليدية، حولت السيارة إلى جهاز لتنقية الهواء موقع "إنغادجيت".

وأظهر الفيديو أيضا أجزاء من السيارة الكهربائية يتم تعطيلها واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك يتم تصميم جهاز تنقية الهواء.

ووثق الفيديو المهندسين وهم يقومون بتجريد السيارة من مكوناتها، ومن ثم تصميم منتج مختلف تماما باستخدام بعض المكونات، حيث استخدموا مرشحات السيارة ومروحة التبريد وألواح الأبواب، إلى جانب المصابيح الخلفية LED ذات البيكسل الجذاب للسيارة وقراءات لوحة العدادات الرقمية وأضواء الفرامل ووحدة المعلومات والترفيه ووحدة التصفية.

كما وضع المهندسون عجلة معدنية بقياس 20 بوصة في الجزء العلوي من الجهاز (لذا من المحتمل أن يكون جهاز التنقية كبيرا جدا)، مع إضافة لمسة احترافية للمنتج زادت السيارة جمالا ورونقا.

وخضع الأنموذج لاختبارات عديدة لضمان السلامة، وعلى مدار عام كامل تم إخضاع السيارة لعدة اختبارات مثل نظام التنبيه الصوتي للسيارة، وتنظيم ضوضاء المارة، وغيرهما من الاختبارات.

وأشار موقع "إنغادجيت" إلى أن "هيونداي" بدأت تسليم شحنات Ioniq 5 في الولايات المتحدة هذا الشهر.

(إنغادجيت)
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