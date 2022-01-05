سامسونغ تعلن هاتفها الجديد (صور)

أعلن العملاق الكوري رسمياً عن هاتف Galaxy S21 FE الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 888 أو Exynos في أسواق أخرى، ويبدأ من سعر 699 دولار.يتميز Galaxy S21 FE بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 أو Exynos في بعض الأسواق.كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع ميزة التثبيت البصري، ويتميز الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh أي أعلى من Galaxy S21 الذي جاء بقدرة بطارية 4000 mAh.أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، وينطلق Galaxy S21 FE بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.وينطلق الهاتف بميزة دعم شبكات 5G، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ومن المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 699 دولار.كما يأتي النموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 769 دولار، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 وواجهة One UI 4.0.