تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تعلن هاتفها الجديد (صور)

Lebanon 24
05-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-903914-637769598757803225.jpg
Doc-P-903914-637769598757803225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن العملاق الكوري رسمياً عن هاتف Galaxy S21 FE الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 888 أو Exynos في أسواق أخرى، ويبدأ من سعر 699 دولار.

يتميز Galaxy S21 FE بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 أو Exynos في بعض الأسواق.


كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع ميزة التثبيت البصري، ويتميز الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh أي أعلى من Galaxy S21 الذي جاء بقدرة بطارية 4000 mAh.

أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، وينطلق Galaxy S21 FE بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.


وينطلق الهاتف بميزة دعم شبكات 5G، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ومن المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 699 دولار.

كما يأتي النموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 769 دولار، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 وواجهة One UI 4.0.
 
(التقنية بلا حدود)
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2022-01-05
06:00 | 2022-01-05
05:00 | 2022-01-05
23:00 | 2022-01-04
16:00 | 2022-01-04
14:00 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website