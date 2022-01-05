تكنولوجيا وعلوم

كيف تحمي نفسك من انفجار بطارية الهاتف؟

Lebanon 24
05-01-2022 | 06:00
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هناك بعض النصائح العامة التي يجب اتباعها والتي يمكن أن تساعد في حماية نفسك وجهازك من الكارثة، وتصل لانفجار بطاريته، تتضمن العلامات التحذيرية العامة التي تشير إلى تلف بطاريتك ويمكن أن تنفجر صوت هسهسة أو فرقعة أو تورم.

وهناك الكثير من الحالات التي ظهرت ما بين الحين والآخر فى تعرض الهواتف للانفجار وتصل لاصابة أو وفاة من حولها .

وهنا لابد من إتباع عدد من الخطوات لحمايتك وحماية هاتفك من الانفجار وتأثيره عليك بالضرر  ومنها :

1 - توقف عن شحن هاتفك إذا أصبح ساخنًا جدًا.

2 - اترك هاتفك يبرد قبل شحنه مرة أخرى.

3 - تأكد من عدم تغطية هاتفك للسماح للحرارة بالتسرب بشكل صحيح.

4 - التزم بشواحن الطرف الأول.

5 - استخدم الشاحن المرفق فى العلبة للتأكد من أن هاتفك يتلقى الجهد والتيار الأمثل.

6 - إذا كنت تستخدم هاتفًا به منفذ USB من النوع C أو Quick Charge، فقد يكون من الحكمة التمسك بالكابل المرفق فى العلبة أيضًا.

7 - لا تشحن هاتفك وأنت في السرير، فمن المغرى جدًا مشاهدة مقطع فيديو أو القراءة قبل أن تغفو، لكنك يضر بهاتفك.

8 -احذر من ترك هاتفك تحت الوسادة أثناء شحنه سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته.

9 - انتبه للمكان الذي تشحنه فيه.

10- لا تشجن هاتفك خلال ممارسة الألعاب.
المصدر: اليوم السابع
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