تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من تيك توك... ما هي؟

Lebanon 24
06-01-2022 | 08:00
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تختبر TikTok زر "إعادة النشر" في تطبيقها الذي يسمح للمستخدمين بإعادة مشاركة مقطع مع متابعيهم بسرعة، والميزة الجديدة التي وصفتها الشركة بأنها اختبار مبكر ليست متاحة للجميع حتى الآن، على الرغم من ظهورها لعدد من المستخدمين خلال الأيام العديدة الماضية، وفقا لتقرير engadged .

وقال متحدث باسم TikTok فى بيان: نجرب حاليا طريقة جديدة للأشخاص لمشاركة مقاطع فيديو TikTok التي يستمتعون بها،  وتظهر الميزة على شكل زر "إعادة نشر" أصفر جنبًا إلى جنب مع ميزات المشاركة الأخرى للتطبيق، وتقول التقارير أن إعادة نشر مقطع الفيديو لن تتم إلى ملفك الشخصي ولكنه سيدفع بالفيديو إلى أصدقائك، ويمكنك أيضًا إضافة تعليق موجز يظهر مع المقطع حتى يتمكن أصدقاؤك من رؤية "سبب إعادة نشر هذا الفيديو."

وعلى الرغم من أن TikTok معروف منذ فترة طويلة للمستخدمين الذين يقومون بإعادة مزج مقاطع بعضهم البعض وإعادة مشاركتها إلى ما لا نهاية ، فإن زر إعادة النشر هو المرة الأولى التي يكون فيها التطبيق يشبه إعادة التغريد، والقدرة على إعادة مشاركة مقطع فيديو سريعًا من خلاصتك كما هي، كما يشير موقع TechCrunch أن TikTok قد يتعامل بحذر مع الميزة لأن إعادة تدوير المنشورات أمرًا سهلاً للغاية إلا أنه قد يلوث خلاصات "For You" الخاصة بالمستخدمين والمعروفة بكونها مفرطة التخصيص.

وقد يكون هذا هو السبب في أن الشركة تحد من ظهور إعادة النشر للأصدقاء الذين يتابعون بعضهم البعض، على الأقل في الوقت الحالى.

وفي مكان آخر، تبحث الشركة فى طرق أخرى لخلط أنواع مقاطع الفيديو التى يشاهدها الأشخاص فى توصياتهم ، بما في ذلك الحد من "عناقيد المجموعات" في المحتوى الذي يحتمل أن يكون إشكاليًا.
المصدر: اليوم السابع
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