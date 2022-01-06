20
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
أول تحديث في واتساب خلال 2022... ما هو؟
Lebanon 24
06-01-2022
|
03:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لإطلاق أولى تحديثاته الكبرى خلال العام الجديد 2022.
وذكر موقع (WABetaInfo) التقني أن "واتساب" يعمل حاليا على إضافة صور حسابات جهات الاتصال إلى تنبيهات الرسائل التي تظهر على شاشة هاتف المستخدم.
وذكر الموقع أنه رصد استخدم هذه الميزة في الإصدار التجريبي لتطبيق التواصل الفوري (واتساب بيتا)، في الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي أجهزة أبل، وخاصة بالإصدار 15.
ومع تطبيق هذه الخدمة، فإن "واتساب" يكون قد انضم إلى الاتجاه العام في التطبيقات الذي يظهر صورة مع التنبيه، مثل "تويتر".
وعند تفعيل الخدمة الجديدة، سيتلقى المستخدم إشعارا على شاشة هاتفه مع صورة ملف حساب المستخدم الذي أرسل له رسالة عبر "واتساب".
وفي أواخر العام الماضي، بدأ "واتساب" في اختبار الكثير من المزايا الجديدة التي سيجري إطلاقها في العام الجاري 2022، مثل منح مشرفي المجموعات مزيدا من السيطرة عليها.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة
لا يرفضون طلباً.. هذه الابراج هي الاكثر تهذيباً!
Lebanon 24
لا يرفضون طلباً.. هذه الابراج هي الاكثر تهذيباً!
00:00 | 2022-01-06
06/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
12:00 | 2022-01-05
05/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبر وفاة تيم حسن" يضج مواقع التواصل... ومقطع فيديو لحادث السير ينتشر
Lebanon 24
"خبر وفاة تيم حسن" يضج مواقع التواصل... ومقطع فيديو لحادث السير ينتشر
12:25 | 2022-01-05
05/01/2022 12:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفة جديدة لكهرباء لبنان تسلك طريقها للتطبيق والاشتراك الثابت فيها 287 ألف ليرة! (صورة)
Lebanon 24
تعرفة جديدة لكهرباء لبنان تسلك طريقها للتطبيق والاشتراك الثابت فيها 287 ألف ليرة! (صورة)
14:06 | 2022-01-05
05/01/2022 02:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا اجابت سوريا على اعلان باسيل استعداده لزيارتها؟
Lebanon 24
بماذا اجابت سوريا على اعلان باسيل استعداده لزيارتها؟
01:15 | 2022-01-06
06/01/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-01-06
ميزة جديدة من تيك توك... ما هي؟
05:00 | 2022-01-06
ما سبب إعلان كيروش رغبته بالاعتزال قبل أيام من أمم إفريقيا؟
05:00 | 2022-01-06
لماذا لا يمكن وضع محطة فضائية على سطح القمر؟ إليكم السبب
02:00 | 2022-01-06
لماذا لا تمتلك أبل محرك بحث على غرار غوغل؟
23:00 | 2022-01-05
العلماء يكتشفون ومضات محيرة قادمة من نجم غريب... (فيديو)
16:00 | 2022-01-05
الجرائم الالكترونية تكلف أرقاما باهظة... اليكم التفاصيل
فيديو
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
06/01/2022 17:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
06/01/2022 17:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
06/01/2022 17:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact