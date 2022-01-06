تكنولوجيا وعلوم

أول تحديث في واتساب خلال 2022... ما هو؟

Lebanon 24
06-01-2022 | 03:17
A-
A+
Doc-P-904359-637770611801467058.jpg
Doc-P-904359-637770611801467058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستعد تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لإطلاق أولى تحديثاته الكبرى خلال العام الجديد 2022.


وذكر موقع (WABetaInfo) التقني أن "واتساب" يعمل حاليا على إضافة صور حسابات جهات الاتصال إلى تنبيهات الرسائل التي تظهر على شاشة هاتف المستخدم.

وذكر الموقع أنه رصد استخدم هذه الميزة في الإصدار التجريبي لتطبيق التواصل الفوري (واتساب بيتا)، في الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي أجهزة أبل، وخاصة بالإصدار 15.
 
ومع تطبيق هذه الخدمة، فإن "واتساب" يكون قد انضم إلى الاتجاه العام في التطبيقات الذي يظهر صورة مع التنبيه، مثل "تويتر".

وعند تفعيل الخدمة الجديدة، سيتلقى المستخدم إشعارا على شاشة هاتفه مع صورة ملف حساب المستخدم الذي أرسل له رسالة عبر "واتساب".

وفي أواخر العام الماضي، بدأ "واتساب" في اختبار الكثير من المزايا الجديدة التي سيجري إطلاقها في العام الجاري 2022، مثل منح مشرفي المجموعات مزيدا من السيطرة عليها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-01-06
05:00 | 2022-01-06
05:00 | 2022-01-06
02:00 | 2022-01-06
23:00 | 2022-01-05
16:00 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website