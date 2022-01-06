تكنولوجيا وعلوم

فرنسا تفرض غرامات كبيرة على غوغل وفيسبوك

Lebanon 24
06-01-2022 | 14:00
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أعلنت "لجنة المعلوماتية والحريات" حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين، الخميس، أنها فرضت غرامات كبيرة على "غوغل" و"فيسبوك" بقيمة 150 مليون يورو (169مليون دولار) وستين مليون يورو على التوالي بسبب ممارساتهما في مجال "ملفات تعريف الارتباط"، وهي أدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.

والمبلغ الذي فٌرض على غوغل يعد قياسيا بين كل العقوبات التي صدرت عن اللجنة. وهو أعلى من مئة مليون يورو التي فٌرض على "غوغل" دفعها أيضا في كانون الاول 2020 في قضية ملفات تعريف الارتباط.

وقالت اللجنة إنها "لاحظت أن مواقع "فيسبوك" و"غوغل" و"يوتيوب" لا تسمح برفض ملفات الارتباط بالبساطة نفسها التي يتم فيها قبولها.

وأمهلت اللجنة المنصتين ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وإلا سيتوجب على كل شركة دفع غرامة قدرها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير.
المصدر: الحرة
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