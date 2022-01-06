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تكنولوجيا وعلوم
كيف استطاعت "بي إم دبليو" تغيير لون هذه السيارة بكبسة واحدة (فيديو)
Lebanon 24
06-01-2022
|
23:00
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أعلنت شركة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" (BMW) في معرض "سي إي إس 2022" (CES 2022) المخصص للتكنولوجيا، عن تقنية جديدة هي تغيير لون السيارة بلمسة واحدة.
وكشفت الشركة النقاب عن التكنولوجيا من خلال نموذج سيارة "آي إكس فلو" (iX Flow) الكهربائية الجديدة بنسبة 100%.
وسيتم إنتاج سيارة "آي إكس فلو" قريبا، لكن المركبات ذات الطلاء متغير اللون لن تطأ أرضيات صالات العرض في وكلاء السيارات ربما بعد مدة طويلة، هذا إذا حدث ذلك أصلا. فالشركة الألمانية تصف تقنية تغيير الشكل الخارجي الشبيه بالحرباء بأنها ما زالت "مشروع بحث وتصميم متقدم".
تعد تقنية الطلاء المتغير للسيارات تطبيقا جديدًا لتقنية مألوفة. فهذه التقنية تعتمد على الحبر الإلكتروني، المستخدم في تقنية "الورق الكهربائي" التي تعمل على تشغيل أجهزة القراءة الإلكترونية مثل جهاز "كيندل أمازون" (Kindle Amazon).
إذ يتم وضع الحبر بكبسولات دقيقة تعادل سماكة شعرة الإنسان. وتكون الصبغات البيضاء داخل هذه الكبسولات متناهية الصغر سالبة الشحنة، أما الأصباغ السوداء فتحمل شحنة موجبة.
ويقوم المفتاح الذي يضغطه المستخدم بتحويل المجال الكهربائي حول الكبسولات، مما يؤدي إلى دفع بعض الأصباغ إلى السطح، حيث يتغير لون الطلاء. وهذه التقنية متوفرة حاليًّا باللون الأسود والأبيض وبضع درجات من الرمادي.
وفقًا لستيلا كلارك، التي قادت المشروع داخل الشركة الألمانية، "تمنح هذه التكنولوجيا للسائقين حرية التعبير عن جوانب مختلفة من شخصياتهم أو حتى مجرد الاستمتاع بالتغيير، وإعادة تعريف أنفسهم في كل مرة يدخلون فيها سياراتهم".
وتشير "بي إم دبليو" أيضًا إلى أن هناك المزيد من التطبيقات العملية لهذه الميزة. فنظرًا لأن الطلاء الأبيض يعكس الضوء، فقد يحافظ على برودة الأجزاء الداخلية في الطقس الحار، مما يقلل من كمية الطاقة اللازمة لتكييف الهواء. ومن ناحية أخرى، يمتص اللون الأسود الضوء ويمكن أن يقلل من كمية الطاقة اللازمة للحفاظ على السيارة دافئة بشكل مريح خلال فصل الشتاء.
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