تكنولوجيا وعلوم

هذه الهواتف توقفت عن العمل!

Lebanon 24
07-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-904593-637771331304280430.jpg
Doc-P-904593-637771331304280430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يعد بإمكانك استخدام هاتف بلاك بيري القديم، إذ توقفت الشركة عن دعم أجهزتها الكلاسيكية التي تعمل بنظام التشغيل BlackBerry 10 و BlackBerry 7.1 والإصدارات الأقدم.

وهذا يعني أن جميع أجهزتها القديمة التي لا تعمل بواسطة أندرويد لن تتمكن بعد الآن من استخدام البيانات أو إرسال رسائل نصية أو الوصول إلى الإنترنت أو إجراء مكالمات.

وفي حين أن معظم مستخدمي الهواتف المحمولة قد انتقلوا من بلاي بيري – تم إطلاق الإصدار الأخير من نظام التشغيل الخاص بها في عام 2013 – فإن قرار وقف الدعم لهواتفها يمثل نهاية ما كان يعتبر سابقًا تقنية متطورة.

وأعلنت الشركة عن الأخبار في شهر كانون الاول 2020 كجزء من جهودها للتركيز على توفير برامج وخدمات الأمان للمؤسسات والحكومات في جميع أنحاء العالم تحت اسم BlackBerry Limited.

وكانت الشركة بعيدة عن قطاع الهاتف منذ عام 2016. ولكن استمرت على مر السنين بترخيص علامتها التجارية لمصنعي الهواتف، بما في ذلك TCL.

كما قامت مؤخرًا بترخيص علامتها التجارية لشركة OnwardMobility من أجل جهاز Blackberry 5G يعمل بواسطة أندرويد.

وكانت الهواتف المحمولة من الشركة المزودة بلوحات مفاتيح مادية من أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ذات يوم تحظى بشعبية كبيرة بين الناس.

وجذبت لوحة المفاتيح المحترفين الذين يريدون مرونة العمل خارج المكتب مع بعض الأدوات التي استخدموها عبر الحاسب.

وأصبحت الأجهزة رمزًا للمكانة ولاعبًا أساسيًا للأشخاص في وول ستريت والمشاهير مثل كيم كارداشيان، وحتى الرئيس السابق باراك أوباما. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى سمعتها الكبيرة في مجال الأمن. وكان لدى الشركة في ذروتها في عام 2012 أكثر من 80 مليون مستخدم نشط.


(البوابة العربية للأخبار التقنية)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-01-07
08:00 | 2022-01-07
02:00 | 2022-01-07
00:30 | 2022-01-07
23:00 | 2022-01-06
16:00 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website