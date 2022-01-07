هذه الهواتف توقفت عن العمل!

لم يعد بإمكانك استخدام هاتف بلاك بيري القديم، إذ توقفت الشركة عن دعم أجهزتها الكلاسيكية التي تعمل بنظام التشغيل BlackBerry 10 و BlackBerry 7.1 والإصدارات الأقدم.وهذا يعني أن جميع أجهزتها القديمة التي لا تعمل بواسطة أندرويد لن تتمكن بعد الآن من استخدام البيانات أو إرسال رسائل نصية أو الوصول إلى الإنترنت أو إجراء مكالمات.وفي حين أن معظم مستخدمي الهواتف المحمولة قد انتقلوا من بلاي بيري – تم إطلاق الإصدار الأخير من نظام التشغيل الخاص بها في عام 2013 – فإن قرار وقف الدعم لهواتفها يمثل نهاية ما كان يعتبر سابقًا تقنية متطورة.وأعلنت الشركة عن الأخبار في شهر كانون الاول 2020 كجزء من جهودها للتركيز على توفير برامج وخدمات الأمان للمؤسسات والحكومات في جميع أنحاء العالم تحت اسم BlackBerry Limited.وكانت الشركة بعيدة عن قطاع الهاتف منذ عام 2016. ولكن استمرت على مر السنين بترخيص علامتها التجارية لمصنعي الهواتف، بما في ذلك TCL.كما قامت مؤخرًا بترخيص علامتها التجارية لشركة OnwardMobility من أجل جهاز Blackberry 5G يعمل بواسطة أندرويد.وكانت الهواتف المحمولة من الشركة المزودة بلوحات مفاتيح مادية من أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ذات يوم تحظى بشعبية كبيرة بين الناس.وجذبت لوحة المفاتيح المحترفين الذين يريدون مرونة العمل خارج المكتب مع بعض الأدوات التي استخدموها عبر الحاسب.وأصبحت الأجهزة رمزًا للمكانة ولاعبًا أساسيًا للأشخاص في وول ستريت والمشاهير مثل كيم كارداشيان، وحتى الرئيس السابق باراك أوباما. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى سمعتها الكبيرة في مجال الأمن. وكان لدى الشركة في ذروتها في عام 2012 أكثر من 80 مليون مستخدم نشط.(البوابة العربية للأخبار التقنية)