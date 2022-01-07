تكنولوجيا وعلوم

خدمات واتساب لن تظل مجانية!

Lebanon 24
07-01-2022 | 02:00
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طرح فيس بوك WhatsApp Business منذ سنوات ليقدم لأصحاب الأنشطة التجارية والخدمية تجربة أفضل للتواصل مع عملائهم. هذه التجربة ظلت منذ وقت الإطلاق تجربة مجانية ككل ما يقدمه واتساب ولكنها للأسف لن تستمر كذلك فالشركة الأميركية تخطط قريباً لجني الأموال لأول مرة من التطبيق الذي استحوذت عليه في عام 2014.

ستجني ميتا (فيس بوك سابقاً) الأرباح أخيراً عبر فرض رسوم على المحادثات التي يجريها مستخدمو WhatsApp Business بنظام  محاسبة يعتمد على وحدة "المحادثة" في مقابل رسوم ثابتة تختلف من دولة إلى أخرى. نحن وفي السطور التالية سنشرح لكم طريقة المحاسبة الجديدة وسنعرض عليكم الرسوم المفروضة في كل الدول العربية وموعد تطبيقها.

طريقة محاسبة WhatsApp Business
أولاً قبل أن نشرع في شرح طريقة المحاسبة يجب أن نؤكد أن عموم مستخدمي واتساب لن يدفعوا أي رسوم نهائياً. إذا تحدثت مع حساب WhatsApp Business لن تدفع أي أموال، صاحب المتجر أو الشركة أو مقدم الخدمة هو من سيدفع أما أنت فكمستخدم عادي لن تدفع شيءاً.

تتم محاسبة أصحاب حسابات WhatsApp Business بالمحادثة. وبحسب السياسة الجديدة المنشورة فإن المحادثة هي مجموعة من الرسائل بين الطرفين تبدأ بأول رسالة وتستمر حتى مرور 24 ساعة من وقت إرسالها. تبادل رسائل جديدة بعد مرور 24 ساعة من وقت إرسال أول رسالة يعني أنك قد بدأت محادثة جديدة. سيتم محاسبتك على محادثتين وليس محادثة واحدة.

للتبسيط الموضوع أشبه بنظام محاسبة مواقف السيارات العامة. إذا قضيت 46 دقيقة مثلاً ستدفع ثمن ساعة انتظار، إذا قضيت ساعة و18 دقيقة ستدفع ثمن ساعتين.

من نفس المنطق إذا انتهت المحادثة خلال أقل من 24 ساعة ستدفع ثمن محادثة واحدة. إذا استمرت لأكثر من 24 ساعة ستدفع ثمن محادثتين وهكذا.

يختلف سعر المحادثة بناء على الطرف الذي بدأ الحديث. إذا بدأ المستخدم حديثه يكون سعر المحادثة أقل، إذا بدأ صاحب حساب WhatsApp Business سيكون سعر المحادثة أكثر.

رقم الهاتف المستخدم يعد عاملاً مؤثراً أيضاً في التعريفة. مثلاً إذا كنت صاحب فندق في مصر وتقوم بالحديث مع مواطن مصري مقيم في الإمارات ويمتلك خط إماراتي ولكنه في عطلة في مصر ويستخدم واتساب بالرقم الإماراتي. في حال بدأت أنت المحادثة ستتم محاسبتك بسعر محادثة حسابات WhatsApp Business في مصر.

إذا بدأ هو المحادثة ستتم محاسبتك بسعر محادثة الأفراد في الإمارات.


المحادثات المجانية
لحسن الحظ خطة فيس بوك لجني الأموال من واتساب لن تطبق على الجميع. أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة لن يدفعو أموالاً في الخدمة حيث أن كل حساب يحصل على 1000 محادثة مجانية في بداية كل شهر. هذه المحادثات المجانية يمكن أن يبدأها المستخدمون العاديون أو أصحاب حسابات WhatsApp Business.


إذا كنت تمتلك صفحة على فيس بوك فأنت تعلم أنه بإمكانك إضافة زر لتوجيه المستخدم للحديث عبر واتساب مباشرة. نفس الأمر يمكن فعله عند إنشاء إعلان على فيس بوك.

في حال ضغط المستخدم على الزر المتواجد في الإعلان وبدأ المحادثة لن يدفع صاحب حساب WhatsApp Business ثمن تلك المحادثة وستكون مجانية لإنه قد استخدم خدمة الإعلان عبر فيس بوك. في حال استمر تبادل الرسائل لأكثر من 24 ساعة سيكون على صاحب حساب WhatsApp Business دفع قيمة محادثة واحدة وهي المحادثة الثانية التي بدأت بعد مرور 24 ساعة من أول ساعة.
 
عرب هاردوير
 
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