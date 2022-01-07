نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)

في ليلة 6 كانون الثاني، صور شهود عيان نيزكًا كبيرًا يطير فوق إقليم كراسنودار، حسبما ذكرت صحيفة "كي بي-كوبان".

وقالت يفغينيا إيفانوفا للصحيفة: "كنت أسير مع عائلتي على طول الجسر في أبراو-ديرسو (قرية في إقليم كراسنودار)، رفعت عيني عن إلى السماء، ثم لمع نيزك. مثل أثر من الألعاب النارية! هذه هي المرة الأولى التي أراه في حياتي".وكما لاحظت الصحيفة، يُشار إلى أن النيزك حلّق في ليلة عيد الميلاد. قارن العديد من شهود العيان الجسد الكوني بنجمة بيت لحم، التي ميزت ولادة يسوع المسيح.وبحسب المصادر، فقد شوهد النيزك على ساحل البحر الأسود وفي الجزء الأوسط من المنطقة.