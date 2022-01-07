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تكنولوجيا وعلوم
"سامسونغ" تعرض أجهزة جديدة قابلة للطيّ... تعرفوا إليها
Lebanon 24
07-01-2022
|
11:00
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استعرضت "سامسونغ"، خلال المعرض السنوي للأدوات الاستهلاكية المنعقد في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية العديد من الأجهزة القابلة للطي.
ومن بين هذه الأجهزة، سواء هواتف ذكية وأجهزة حواسيب محمولة (لاب توب) تظهر على شكل الحرفين "S" و"G".
وعلى سبيل المثال، صنعت سامسونغ جهاز حاسوب لوحي "تابليت" ، هو الأكبر من نوعه في العالم، ويشبه تصميمه الحرف "S" باللغة الإنجليزية، ويتكون من ثلاث شاشات تندفع إلى الخارج بعد تحريكها
أما الأجهزة التي تأتي على شكل الهاتف "G"، فتندمج الشاشات نحو الداخل، بما يسمح بحماية الشاشة من أي خدش.
وفي المعرض، كشفت "سامسونغ" عن جهاز Flex Note، وهو حاسوب شخصي محمول، الذي زادت مساحة شاشته من 13 إلى 17 بوصة.
وعرضت الشركة الكورية الجنوبية هاتفا ذكيا بشاشة تمتد إلى الجانب.
ولدى الشركة هاتف بالفعل قابل للطي مطروح في الأسواق، وهو "غلاكسي- زي"، بسعر يبدأ من 1799 دولارا.
وأظهرت مهاراتها في صنع الأجهزة القابلة للطي في معرض الأدوات الاستهلاكية، مع مفاهيم جديدة.
ويقوم مفهوم "Flex S" على إعداد جهاز ذكي قابل للطي بشكل يشبه الحرف "S"، بما يسمح بوجود شاشة أكبر، أما الأجهزة التي تقوم على مفهوم "Flex G"، بما يتيح حمله بسهولة أكبر لأنه يمكن طيه مرتين.
المصدر: سكاي نيوز
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