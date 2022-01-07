تكنولوجيا وعلوم

رئيس "آبل" تقاضى أجرًا خياليًّا في عام 2021!

Lebanon 24
07-01-2022 | 16:00
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حصل رئيس شركة "آبل" الأميركية، تيم كوك، على 1400 ضعف متوسط راتب الموظف العادي، ‏خلال العام الماضي 2021.‏
وإلى جانب حصوله على جوائز الأسهم، فقد جنى كوك في العام الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار، بحسب موقع "ذا فيرج".
وقالت شركة "آبل" إنه في عام 2021، كان متوسط الأجر لموظفيها 68254 دولارًا، بعد أن كان متوسط الأجر في عام 2020 هو 57783 دولارًا، وكانت نسبة الأجور 256 ضعفًا لراتب تيم كوك.
وارتفعت إيرادات شركة "آبل" بأكثر من 30 في المئة، لتصل إلى 365.82 مليار دولار في السنة المالية 2021، مما عزز أسهمها لتتخطى 3 تريليونات دولار في رسملة السوق لفترة وجيزة هذا العام.
 
وحصل تيم كوك الذي ظل راتبه عند 3 ملايين دولار، على 82.3 مليون دولار على شكل جوائز للأسهم، و12 مليون دولار لتحقيق أهداف "آبل"، و1.4 مليون دولار للسفر الجوي، وأقساط التأمين وغيرها.
في الإجمالي، حصل كوك على 98.7 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ14.8 مليون دولار في عام 2020.
وتولى كوك رئاسة شركة "آبل" في آب عام 2011، بعد تنحي مؤسس الشركة، ستيف جوبز، قبل أشهر من وفاته.
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