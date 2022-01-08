تكنولوجيا وعلوم

يوفر معلومات مفيدة.. "ميتا" تطلق مركزًا للخصوصية

Lebanon 24
08-01-2022 | 08:00
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أكدت منصة "ميتا" إطلاق "مركز الخصوصية" عبر منصاتها المختلفة، وهو مكان جديد لمعرفة المزيد حول نهج المنصة تجاه الخصوصية عبر تطبيقاتها وتقنياتها المختلفة.

 

وذكرت "ميتا" - في منشور عبر المدونة الخاصة بها أمس الجمعة أن مركز الخصوصية يوفر معلومات مفيدة حول 5 موضوعات خصوصية شائعة: المشاركة والأمان وجمع البيانات واستخدام البيانات والإعلانات.

 

ويتوفر مركز الخصوصية الآن لعدد محدود من الأشخاص الذين يستخدمون "فيسبوك" على سطح المكتب في الولايات المتحدة، وتخطط ميتا لنشره لمزيد من الأشخاص والمزيد من التطبيقات في الأشهر المقبلة.

المصدر: اليوم السابع
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