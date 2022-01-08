هذا ما يحتفل به غوغل اليوم! (فيديو)

يحتفل محرّك البحث العالمي "غوغل"، بميلاد عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، والذي يصادف يوم الـ8 من كانون الثاني من عام 1942.





ولد ستيفن إدوارد هوكينغ في أكسفورد في الثامن من كانون الثاني عام 1942. كان والده، اختصاصي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.



وهو من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، حيث درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء.



كما أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني. وقد نشر غوغل فيديو تعبيرياً أظهر نظرية الثقوب السوداء التي اشتهر بها الراحل، إحياء لذكرى ميلاده.ولد ستيفن إدوارد هوكينغ في أكسفورد في الثامن من كانون الثاني عام 1942. كان والده، اختصاصي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.وهو من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، حيث درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء.كما أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.







والراحل كان يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (العصبون الحركي)، إلا أنه ورغم إعاقته أصبح واحدا من أكثر علماء عصره شهرة، وحظي باحترام واسع على المستوى المهني والإنساني. والراحل كان يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (العصبون الحركي)، إلا أنه ورغم إعاقته أصبح واحدا من أكثر علماء عصره شهرة، وحظي باحترام واسع على المستوى المهني والإنساني.

وكان هوكينغ يتحلى بحس دعابة عال، وعرف بأنه سفير شعبي للعلوم، إذ كان حريصا على أن يصل الإنسان العادي إلى نتائج أبحاثه.



وحقق كتابه الذي يحمل عنوان "تاريخ موجز للزمن" أفضل المبيعات، مع أنه لا يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا من قراءته حتى النهاية.



يذكر أنه كان قد شارك في عدد من البرامج التلفزيونية، كما أعار صوته للعديد من التسجيلات.