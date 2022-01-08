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تكنولوجيا وعلوم
العلماء يحذرون... هذا ما سيحصل في العام 2022
Lebanon 24
08-01-2022
|
14:00
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حذر علماء من أن هناك سببا لتوقع المزيد من الكوارث الطبيعية الخطيرة في عام 2022، بعد عام أثرت فيه الأحداث المناخية القاسية، على العديد من البلدان حول العالم.
علماء: ما نحن فيه الآن هدوء ما قبل العاصفةخبير لـRT: التطرف المناخي سببه الحضيض الشمسي الذي قد ينجم عنه زلازل وبراكين وأزمات غذائية
وقال كاي كورنهوبر، عالم المناخ في جامعة كولومبيا الأمريكية لموقع "أكسيوس": "يبدو أن السيناريوهات التي نضعها تقلل من شأن تلك الأحداث المناخية المتطرفة، ولا سيما السيناريوهات التي يصعب التنبؤ بها التحضير لها، خصوصا مع ما حدث العام الماضي، فقد ظهر أنه من الصعب توقعها".
وقال موقع "أكسيوس" في تقرير "أننا سنحصل على المزيد من المعلومات حول حالة المناخ عندما تصدر اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة ثلاثة تقارير جديدة، والتي من المقرر حاليا إصدارها في سبتمبر وفبراير ومارس".
هذا وكشفت الدراسات، بما في ذلك تقرير من IPCC العام الماضي، أن ما نحن فيه اليوم ليس "الوضع الطبيعي الجديد"، بل حذر من "مستقبل أكثر خطورة".
(أكسيوس)
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