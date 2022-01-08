ميزة جديدة.. ماذا يفعل تويترمع تيك توك؟

أعلنت منصة تويتر أنها تختبر ميزة تسمى اقتباس تغريدة مع رد فعل، حيث يمكنك تضمين نسخة من تغريدة في صورة أو مقطع فيديو بدلاً من مجرد الرد عليها بنص.





ويؤدي النقر فوقه إلى نقلك إلى شاشة حيث يمكنك التقاط صورة أو مقطع فيديو لوضعها فوق التغريدة، أو اختيار واحدة من قائمة الكاميرا.



طرق جديدة

يذكر أن واحدة من كبار مديري المنتج في تويتر كانت قامت بتغريد اقتباس تغريدة مع رد فعل للإعلان. ويتيح ذلك رؤية كيفية ظهور ردود الفعل للمستخدمين.



وتتشابه الميزة لردود الفيديو عبر تيك توك، التي نسختها إنستغرام مؤخرًا لصالح ميزة Reels.



وأضافت تويتر نفسها أيضًا طرقًا جديدة لمشاركة التغريدات. وقدمت في شهر ديسمبر 2020 إمكانية تضمين تغريدة في رسالة أو قصة عبر سناب شات.



فحص المحتويات

كما أعرب بعض مستخدمي المنصة عن القلق من أن ردود الفعل هذه قد تكون وسيلة سهلة للمضايقات.



وفي حين أنه من السهل نسبيًا على المنصة الإشراف على التغريدات المقتبسة العادية. ولكن من الصعب إجراء فحص لمحتويات صورة أو مقطع فيديو برمجيًا. وتقول المنصة إن الميزة قيد الاختبار حاليًا عبر iOS. وفي حال كان لديك حق الوصول إلى الميزة، فإن قائمة إعادة التغريد تحتوي على زر اقتباس تغريدة مع رد فعل.ويؤدي النقر فوقه إلى نقلك إلى شاشة حيث يمكنك التقاط صورة أو مقطع فيديو لوضعها فوق التغريدة، أو اختيار واحدة من قائمة الكاميرا.طرق جديدةيذكر أن واحدة من كبار مديري المنتج في تويتر كانت قامت بتغريد اقتباس تغريدة مع رد فعل للإعلان. ويتيح ذلك رؤية كيفية ظهور ردود الفعل للمستخدمين.وتتشابه الميزة لردود الفيديو عبر تيك توك، التي نسختها إنستغرام مؤخرًا لصالح ميزة Reels.وأضافت تويتر نفسها أيضًا طرقًا جديدة لمشاركة التغريدات. وقدمت في شهر ديسمبر 2020 إمكانية تضمين تغريدة في رسالة أو قصة عبر سناب شات.فحص المحتوياتكما أعرب بعض مستخدمي المنصة عن القلق من أن ردود الفعل هذه قد تكون وسيلة سهلة للمضايقات.وفي حين أنه من السهل نسبيًا على المنصة الإشراف على التغريدات المقتبسة العادية. ولكن من الصعب إجراء فحص لمحتويات صورة أو مقطع فيديو برمجيًا.