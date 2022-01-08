تكنولوجيا وعلوم

واتساب يستهل عام 2022 بتحديث "الصورة"

Lebanon 24
08-01-2022 | 23:00
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يستعد تطبيق التواصل الأشهر في العالم "واتساب" لإطلاق أولى تحديثاته الكبرى خلال العام الجديد 2022.

ويعمل التطبيق الشهير حالياً على إضافة صور حسابات جهات الاتصال إلى تنبيهات الرسائل التي تظهر على شاشة هاتف المستخدم، بحسب ما ذكره موقع (WABetaInfo) التقني.
كما أوضح الموقع أنه رصد استخدم هذه الميزة في الإصدار التجريبي لتطبيق التواصل الفوري (واتساب بيتا)، في الهواتف التي تعمل بنظام "IOS"، أي أجهزة آبل، وخاصة بالإصدار 15.

ومع تطبيق هذه الخدمة، فإن واتساب يكون قد انضم إلى الاتجاه العام في التطبيقات الذي يظهر صورة مع التنبيه، مثل "تويتر".

صورة صاحب الرسالة
وعند تفعيل الخدمة الجديدة، سيتلقى المستخدم إشعارا على شاشة هاتفه مع صورة ملف حساب المستخدم الذي أرسل له رسالة عبر التطبيق الأخضر.

يذكر أنه في أواخر العام الماضي، بدأ "واتساب" في اختبار الكثير من المزايا الجديدة التي سيجري إطلاقها في العام الجاري 2022، مثل منح مشرفي المجموعات مزيدا من السيطرة عليها.
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