مسبار "ناسا" الجوال يتوقف عن جمع صخور من المريخ.. إليكم السبب

أعلنت وكالة "ناسا" الأميركية توقف مسبارها الجوال "بيرسيفرانس" عن تجميع عينات الصخور على ‏سطح كوكب المريخ، بعد تعرضه لتحطم.‏وأفادت "ناسا" في بيان لها عبر موقعها الرسمي بأن العربة الجوالة توقفت عن تخزين عينات الصخور مؤقتا، بعد أن أدى التحطم جزئيا إلى حظر دائري البت (الجهاز الذي يخزن لقم الثقب ويمرر أنابيب العينات للمعالجة الداخلية).وتعرضت العربة الجوالة للحطام في 29 كانون الأول الماضي، ولكن كان على فريق المهمة الانتظار حتى 6 كانون الثاني الجاري لإرسال أمر لاستخراج لقمة الحفر، وفك ذراع الروبوت من الكاروسيل، والتقاط الصور للتحقق مما حدث.