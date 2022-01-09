تكنولوجيا وعلوم

مسبار "ناسا" الجوال يتوقف عن جمع صخور من المريخ.. إليكم السبب

Lebanon 24
09-01-2022 | 14:00
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أعلنت وكالة "ناسا" الأميركية توقف مسبارها الجوال "بيرسيفرانس" عن تجميع عينات الصخور على ‏سطح كوكب المريخ، بعد تعرضه لتحطم.‏
وأفادت "ناسا" في بيان لها عبر موقعها الرسمي بأن العربة الجوالة توقفت عن تخزين عينات الصخور مؤقتا، بعد أن أدى التحطم جزئيا إلى حظر دائري البت (الجهاز الذي يخزن لقم الثقب ويمرر أنابيب العينات للمعالجة الداخلية).
وتعرضت العربة الجوالة للحطام في 29 كانون الأول الماضي، ولكن كان على فريق المهمة الانتظار حتى 6 كانون الثاني الجاري لإرسال أمر لاستخراج لقمة الحفر، وفك ذراع الروبوت من الكاروسيل، والتقاط الصور للتحقق مما حدث.
وتعتقد وكالة "ناسا" أن العوائق عبارة عن حصى سقطت من أنبوب العينة عند إسقاط لقمة الحفر، مما يمنع هذا الجزء من الجلوس بشكل مرتب في الكاروسيل.
وهذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها الفريق لإزالة الحطام من مسبار "بيرسيفرانس"، وسيستغرق المشغلين بعض الوقت للتخلص من الحصى وإزالتها "بطريقة منظمة".
 
المصدر: سبوتنيك
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