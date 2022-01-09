تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف ميزة "غير مسبوقة" في هواتف "آيفون" القادمة

Lebanon 24
09-01-2022 | 16:00
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كشفت تسريبات تقنية عن توجه جديد لدى شركة "أبل" في هواتف "آيفون" القادمة.
وقدمت "أبل" لأول مرة نتوء الكاميرا أو Notch في هواتف "آيفون" سنة 2017، واستمرت في اعتماده بتصميمات الطرز اللاحقة.
ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "أبل" تتجه للتخلي عن هذا النتوء في طراز "آيفون 14"، استنادا إلى تسريبات لمتخصص بأخبار الشركة الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن المتخصص بتسريبات "أبل" قوله: "سيتموضع مستشعر التعرف على الوجه تحت شاشة الهاتف، وهذا لن يؤثر أبدا على أدائه".
وأكدت التسريبات أن "آيفون 14" سيدمج فتحة صغيرة للغاية بمقدمة الجهاز خاصة بكاميرا صور "السيلفي"، وهو ما سيمكّن "أبل" من تقديم شاشة عرض كاملة لأول مرة بدون نتوء الكاميرا.
وسبق أن أكد المختص بتسريبات "أبل" مينغ شي كو، إمكانية طرح "آيفون 14" بدون نتوء كاميرا.
ويتوقع أن تطلق "أبل" هاتفها الجديد في سبتمبر القادم، حيث سيطرح وفق مختصين بالشؤون التقنية في 4 إصدارات، وسيكون حجم الشاشة بالنسبة للطراز "آيفون 14" هو 6.1 إنشا، بينما سيكون قياسها في "آيفون 14 برو ماكس" 6.7 إنشا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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