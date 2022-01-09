تكنولوجيا وعلوم

خلل في "إنستغرام" مع بداية العام.. وهذه بعض الحلول

Lebanon 24
09-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-905449-637773531512274364.jpg
Doc-P-905449-637773531512274364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يتمكن العديد من مستخدمي إنستغرام، من معرفة من شاهد "قصصهم" التي تنشر على التطبيق.

وكان يمكن للمستخدم الذي ينشر "قصة" هي عبارة عن صورة بسيطة، أو فيديو قصير، أو حتى استفتاء وسؤال، أن يعرف سابقا من تمكن من مشاهدة القصة بدون حتى أن يتفاعل المشاهدون معها.

إلا أن هذه الميزة توقفت مع بداية العام الجديد بسبب خلل أصاب التطبيق. وقدم موقع HITC للحلول وأخبار التكنولوجيا عدة نصائح لاستعادة الميزة المتوقفة في التطبيقات.
ومن هذه النصائح أن نقوم بإعلاق بإغلاق التطبيق تماما وفتحه مرة أخرى.

وبالفعل قال بعض المستخدمين بأن الخروج من التطبيق ثم الدخول مرة أخرى قد أصلح انستغرام الخاص بهم.

ومن بين الحلول أيضا إطفاء الهاتف، إذ في بعض الأحيان كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل هاتفك وإعادة تشغيله.

ومن الحلول أيضا حذف التطبيق الخاص بك ثم إعادة تنزيله مرة أخرى. لكن، إذا لم ينجح أي من هذه الأشياء، أغلق التطبيق وانتظر بضع ساعات قبل محاولة استخدامه مرة أخرى، ربما بحلول ذلك الوقت، سيتم إصلاح الخلل.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-01-09
14:00 | 2022-01-09
11:00 | 2022-01-09
09:30 | 2022-01-09
08:00 | 2022-01-09
05:00 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website