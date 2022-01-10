إليكم أبرز 5 أحداث تقنية كبرى ننتظرها في 2022!

أيام قليلة قد مضت من عام 2022 وها نحن نستعد لعام مليء بالأحداث التقنية الكبرى التي قد تعوضنا عما حدث في هذا المجال منذ انتشار فيروس كورونا. في السطور التالية نستعرض معكم أبرز 5 أحداث تقنية ننتظرها في عام 2022.ينتظر الجميع إطلاق خدمات الإنترنت الفضائي من Starlink منذ الإعلان عنه قبل 3 أعوام وها نحن سكان الشرق الأوسط ستكون لنا الفرصة لتجربة الخدمة خلال عام 2022.عند التوجه إلى موقع الخدمة يمكنك البحث عن موعد توافر الإنترنت الفضائي في مدينتك. الكثير من المناطق في الدول العربية ينتظر أن تتوافر بها الخدمة خلال 2022 بينما بعض المناطق ستتأخر حتى عام 2023.إذا قمنا بالنظر لعدد الأقمار التي تتواجد فوق منطقتنا سنجد أن كافة الدول العربية يتواجد فوقها 3 أقمار أو أكثر وهو ما يؤكد أقتراب توافر الخدمة. السؤال الأهم في رأيي هو كيف ستتمكن Starlink من إدخال تلك الخدمة في العديد من الدول التي تحتكر فيها بعض الشركات خدمات الإنترنت.أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق سامسونج للجيل الجديد من رقاقاتها والتي ستأتي لأول مرة بوحدات معالجة رسومية من AMD. وحدات المعالجة الرسومية في الرقائق المرتقبة مبنية على معمارية RDNA 2 وهي نفس المعمارية المستخدمة في تطوير البطاقات الرسومية في الجيل الأخير من منصات ألعاب الفيديو.التسريبات المتاحة حول الأمر تقول أن تلك الرقائق ستجلب تقنيات جديدة لأول مرة إلى الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة كتقنية تتبع الأشعة.حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة أن الرقاقة الجديدة ستكون Exynos 2200 التي يتم استخدامها في هواتف Galaxy S22 التي سيتم إطلاقها الشهر القادم.أبهرت أبل الجميع في العام الماضي عندما أعلنت عن رقاقات M1 Pro و M1 Max والتي تقدم أداء فائق وأداء رسومي قوي مع استهلاك طاقة منخفض وانبعاثات حرارية لا تقارن نهائياً بالمعالجات المبنية على معمارية x64.هذا العام ستطلق أبل أول Mac Pro برقاقتها الجديدة. إذا كنت لا تدرك أهمية الأمر فدعني أخبرك أن هذا الجهاز قد يكون أقوى من أي جهاز مكتبي آخر بمعالجات من إنتل أو AMD وباستهلاك طاقة وانبعاثات حرارية تقدر بحوالي 20% مما تقدمه الشركات الأخرى.إطلاق هذا الجهاز بنفس معدل التفوق الذي حققته أجهزة MacBook Pro مقارنة بنظيرتها بمعالجات إنتل قد يجعل من هذا الحاسب المكتبي الأقوى في السوق.بعد تأجيلات كثيرة بسبب فيروس كورونا ينتظر الجميع إطلاق تيسلا ليسارتها الكهربائية المرتقبة Tesla CyberTruck والتي تعد أول مركبة كهربائية فولاذية مصنعة بالكامل من الـ Stainless Steel ومقاومة لكل أنواع الصدمات والأعيرة النارية.السيارة التي ينتظر أن تغير مفهوم السيارات الكهربائية لدى الجميع لضخامتها, صلابتها, حمولتها الكبيرة وسرعتها الفائقة كان من المفترض أن يتم إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي ولكن وكما ذكرنا تأخر الأمر بسبب فيروس كورونا.عانى العالم خلال عام 2021 من أزمة في الرقاقات وأشباه الموصلات. أدت هذه الأزمة لزيادة أسعار الكثير من الأجهزة الإلكترونية فيما أثرت بشكل كبير على سوق السيارات بسبب تعطل المصانع عن العمل نتيجة لهذا النقص.عام 2022 سيشهد انفراج هذه الأزمة، أولاً الطلب على أشباه الموصلات سيعتدل فالطلب المتزايد عليها بسبب انتشار فيروس كورونا وتوجه عامة الناس لشراء أجهزة جديدة للعمل من المنزل قد اختفى. فرض الصين لقيود جديدة على العملات الرقمية وانخفاض سعر البيتكوين سيساهم كذلك في تحسن الأمر.