ميزة جديدة من "واتس آب" تمنح المستخدمين معلومات هامة... ما هي؟

تعمل شركة "واتس آب" على تحديث تجريبي جديد لتطبيقها، والذي سيتيح للمستخدمين معرفة من يذكرهم في محادثة جماعية.ووفقا لموقع WABetaInfo، فإن شركة "ميتا" العملاقة للتكنولوجيا، المالكة لـ"واتس آب"، تعمل على تطوير ميزة تتعلق بالإشعارات في الدردشات الجماعية لمستخدمي iOS beta.وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة معرفة من قام بالرد عليك، أو الذي ذكرك، في رسالة جماعية. وستعرض الميزة صور الملف الشخصي في إشعارات النظام، والمعلومات في الإشعارات عندما يقوم شخص ما بالإشارة إليك أو الرد عليك في مجموعة.ويتيح "واتس آب" الرد على شخص ما بتمرير إصبعك من اليسار إلى اليمين في الرسالة. ومن ناحية أخرى، فإن الذكر يحتاج إلى أن يكتب المستخدم "@" ثم اسمك في دردشة جماعية.وإذا رد عضو آخر في دردشة جماعية على رسالة نشرتها، أو إذا ذكرك عبر "@"، فإن الإشعار الذي ستراه الآن سيتضمن صورة ملفات التعريف الخاصة بالشخص المعني.وهذا يجعل الإخطارات أكثر فائدة مما هي عليه في الوقت الحالي. ويعني هذا التغيير أنه سيكون لديك فكرة أفضل عمن ذكرك أو رد عليك ضمن المجموعات.ومن قبل، كنت تحصل ببساطة على تنبيه نصي فقط. ولكن الآن، ستظهر صورة الملف الشخصي للشخص في الإشعار.ورغم أن هذا يعد تعديلا صغيرا للميزة، لكنه مفيد وسيمنح المستخدمين تحديثا سريعا لمن يتحدث إليهم، أو عنهم.وأظهر موقع WABetaInfo كيف سيعمل نظام الإشعارات الجديد. وفي الوقت الحالي، تم الكشف عن الميزة فقط لبعض مختبري الإصدارات التجريبية على نظام التشغيل iOS 15.وليس هناك أي معلومات عما إذا كانت ستصل إلى مستخدمي أندرويد أيضا.وفي الواقع، لم يقع الإعلان عن موعد إطلاق هذه الميزة رسميا. وإذا تم إطلاقها في أي وقت قريبا، فسيكون هذا أول تغيير يتم إدخاله على التطبيق لعام 2022.وقامت الشركة بالفعل بإجراء العديد من التغييرات في تطبيقها في الأشهر الأخيرة. ففي كانون الول، سمحت أخيرا لمستخدمي "واتس آب" بمعاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها.وبدأت أيضا في السماح للمستخدمين بتعيين مؤقتات التدمير الذاتي لجميع المحادثات. وهذا يعني أنه سيتم حذف جميع النصوص تلقائيا بعد فترة زمنية محددة.