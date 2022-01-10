14
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
كشف سر "الكوخ" الغامض على سطح القمر
Lebanon 24
10-01-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن موقع CNet، أن "الكوخ" الغامض الذي اكتشفته المركبة القمرية الصينية "Yuytu-2" بالقرب من فوهة بركان فون كارمان هو صخرة غير كبيرة.
وأطلق الخبراء على الجسم في الصور الأولية التي نشرت في بداية شهر كانون الاول 2021 اسم "الكوخ الغامض".
ووفقا للموقع نشر الصحفي أندريو جونس المختص بشؤون الفضاء، صورا جديدة لهذا "الكوخ" التقطتها المركبة القمرية الصينية "Yuytu-2" تبين أن هذا الجسم هو صخرة غير كبيرة تقع على حافة فوهة البركان المذكور.
ويذكر أن المركبة الفضائية Chang'e-4 مع العربة القمرية Yuytu-2 هبطت برفق على الجانب الخلفي لسطح القمر بالنسبة للأرض في أوائل عام 2019.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
العثور على ممثل شهير ميتا في غرفته بأحد الفنادق!
Lebanon 24
العثور على ممثل شهير ميتا في غرفته بأحد الفنادق!
23:22 | 2022-01-09
09/01/2022 11:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
12:46 | 2022-01-10
10/01/2022 12:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج تهرب من المشاكل... هل أنت منها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تهرب من المشاكل... هل أنت منها؟
00:30 | 2022-01-10
10/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
11:53 | 2022-01-10
10/01/2022 11:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
14:45 | 2022-01-10
10/01/2022 02:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-01-10
"ناسا" تكشف عن حالة تلسكوب "جيمس ويب" البالغة تكلفته 10 مليارات دولار!
11:00 | 2022-01-10
ميزة جديدة من "واتس آب" تمنح المستخدمين معلومات هامة... ما هي؟
08:00 | 2022-01-10
اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية
05:00 | 2022-01-10
إليكم أبرز 5 أحداث تقنية كبرى ننتظرها في 2022!
02:00 | 2022-01-10
للحصول على "الفريش" دولار والشهرة... هذه الأدوات التي تحتاجها لتصبح صانع محتوى محترف!
23:00 | 2022-01-09
خلل في "إنستغرام" مع بداية العام.. وهذه بعض الحلول
فيديو
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
10/01/2022 23:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
10/01/2022 23:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-01-09
10/01/2022 23:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact