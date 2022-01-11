ماذا يحدث إن مات السائح في الفضاء؟

تقدم شركات رحلات الفضاء التجارية مثل فيرجن جالاكتيك وبلو أوريجن فرصًا حصرية للمشاهير والمدنيين للسفر إلى الفضاء، تقليديًا كان رواد الفضاء يخضعون لتدريب صارم وتدقيق طبي قبل الذهاب إلى الفضاء، وكان خطر الموت لأسباب طبيعية يعتبر بعيدًا.ولكن في هذا العصر الجديد لسياحة الفضاء، يبدو أنه قد لا يتم إجراء الفحص الطبي، ويتم توفير الحد الأدنى فقط من التدريب قبل الرحلة.مع وجود مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يذهبون الآن إلى الفضاء، واحتمال قيام البشر في السنوات القادمة بإنشاء قواعد على القمر وما بعده، فإنه يثير سؤالًا مهمًا: ماذا يحدث إذا مات شخص ما في الفضاء؟بموجب قانون الفضاء الدولي، تتحمل فرادى الدول مسئولية التصريح والإشراف على جميع الأنشطة الفضائية الوطنية، سواء كانت حكومية أو خاصة. في الولايات المتحدة، تتطلب الرحلات الفضائية السياحية التجارية الحصول على ترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية لإطلاقها.إذا مات شخص ما في مهمة سياحية تجارية، فسيلزم تحديد سبب الوفاة. إذا كانت وفاة أحد المشاركين في الرحلة الفضائية بسبب عطل ميكانيكي في المركبة الفضائية، فإن إدارة الطيران الفيدرالية ستنظر في تعليق عمليات الإطلاق الأخرى من قبل الشركة في انتظار التحقيق.إذا تم استبعاد العطل الميكانيكي، فسيلزم النظر في واجب الرعاية الشامل لجميع المسافرين من قبل المزود التجاري وتقييم ما إذا كان قد فعل كل شيء ممكن لمنع وفاة الشخص.الوقت الذي تقضيه في الفضاء في هذه المهمات السياحية يتراوح حاليا من بضع دقائق إلى بضعة أيام. هذا يعني أن خطر الموت في الفضاء لأسباب طبيعية منخفض جدًا حسبما نقل موقع TheNextWeb.ستصبح مسألة ما يجب فعله إذا مات شخص ما في الفضاء أكثر صلة - ومعقدة - بشكل ملحوظ عندما يشرع البشر في مهمات أطول في عمق الفضاء ، وحتى في يوم من الأيام يصبحون راسخين بشكل دائم في الفضاء الخارجي.بشكل أساسي، ستكون هناك حاجة إلى إجراء نوع من عمليات التحقيق لتحديد سبب وفاة البشر في الفضاء الخارجي. كانت هناك تحقيقات من قبل ، مثل التحقيق في كارثة مكوك كولومبيا في عام 2003 ، حيث تحطم مكوك الفضاء كولومبيا التابع لناسا لدى عودته إلى الأرض، مما أسفر عن مقتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.لكن هذه كانت تحقيقات متخصصة في حوادث بارزة ولا تتعلق إلا برحلات الفضاء الأمريكية. مع توسع فرص السفر إلى الفضاء من المحتم ، سواء من خلال الحوادث أو المرض أو العمر، حدوث وفيات في الفضاء أو على جرم سماوي آخر.سيكون من الضروري اتخاذ إجراء رسمي للتحقيق في الوفيات بالمهمات طويلة الأمد والمستوطنات الفضائية لضمان وجود معلومات واضحة حول من مات ، وأسباب الوفاة ، ومن ثم يمكن تعلم الدروس واكتشاف الأنماط المحتملة.يمكن استيراد العديد من الإجراءات المرتبطة بالاستقصاءات والتحقيقات من الأرض. ينص قانون الفضاء الدولي على الوضع الافتراضي حيث يكون للدولة التي سجلت مركبة فضائية ولاية قضائية على ذلك الجسم الفضائي وأي أفراد. من المحتمل أن تكون الدولة التي لديها مثل هذه الولاية القضائية هي السلطة الطبيعية لبدء تحقيق وتحديد الإجراءات للتعامل مع حالة وفاة في الفضاء.في حين أن هذه نقطة انطلاق مفيدة، فمن المحتمل أن يكون الاتفاق المصمم خصيصًا لتسوية أو مهمة معينة أفضل. يتضمن التخطيط لمهمة إلى الفضاء مراعاة عوامل مثل الطاقة والغذاء والحماية من الإشعاع والتخلص من النفايات. إن إنشاء عمليات تتعلق بما يجب القيام به في حالة وفاة شخص ما، ودمج هذه العمليات في أي خطة، سيجعل الحدث المؤلم أقل قليلاً.إن وجود اتفاق في بداية المهمة يكون أكثر أهمية إذا كان هناك عدد من البلدان المشاركة.بالإضافة إلى البعد القانوني ، ستحتاج المهمات التي ترسل البشر إلى النظام الشمسي إلى النظر في التخلص المادي من الرفات البشرية. من المهم هنا مراعاة أن الثقافات المختلفة تعامل موتاهم بطرق مختلفة جدًا.في المهمات القصيرة ، من المحتمل أن يتم إعادة الجسد إلى الأرض. سيتعين الحفاظ على الجثة وتخزينها لتجنب تلوث الطاقم الناجين.في رحلة ذهابًا وإيابًا إلى المريخ ، والتي ستكون مدتها سنوات وقد تكون محتملة في العقود القادمة ، يمكن أن يتجمد الجسم في برد الفضاء لتقليل وزنه وتسهيل تخزينه في طريق عودته إلى الأرض .ولكن إذا بدأنا في استعمار الفضاء الخارجي ، فقد نحتاج إلى التخلص من الأجسام بدلاً من تخزينها.على الرغم من أن عشاق Star Trek قد يتذكرون الطريقة التي تم بها التخلص من جسد Spock في الفضاء ، إلا أن هذا ربما لن يكون مرغوبًا في الحياة الواقعية. قد تعترض البلدان على وجود جثة بشرية تطفو في الفضاء ، في حين أن الجسم نفسه قد يساهم في القضايا المتزايدة التي يسببها الحطام الفضائي. قد ترغب عائلة المتوفى في إعادة جسد أحبائهم إليهم.وبالمثل فإن التخلص من الرفات البشرية في المستعمرة أمر محفوف بالمثل. قد يلوث جسد المستوطن المدفون على كوكب آخر هذا الكوكب بيولوجيًا. من المحتمل أيضًا أن يتلوث حرق الجثث ، ويمكن أن يكون كثيف الموارد.بمرور الوقت ، سيكون هناك بلا شك حلول تقنية لتخزين الرفات البشرية والتخلص منها في الفضاء. لكن القضايا الأخلاقية المتعلقة بالموت في الفضاء تتخطى الحدود الأنثروبولوجية والقانونية والثقافية. قد تكون الفكرة غير مريحة للتفكير فيها ، لكنها واحدة من العديد من المحادثات التي سنحتاجها لأن البشر يصبحون كائنات ترتاد الفضاء.