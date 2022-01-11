تكنولوجيا وعلوم

كم سيبلغ سعر آيفون 14؟

Lebanon 24
11-01-2022 | 05:00
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دخلنا في العام الجديد 2022 ومعظم المعلومات حول آيفون 14 قد ظهرت إما عن طريق تصميم أو عبر تسريبات لجون بروسر ومينج تشي كو ومارك جورمان من بلومبيرج ومع ذلك، هناك شيء مهم لم يتم ذكره بعد وهو سعر ايفون 14!

بادئ ذي بدء وقبل التحدث عن سعر ايفون 14 ربما حان الوقت لتقول وداعا لجهاز لآيفون ميني حيث من المتوقع أن تستبدل أبل جهازها الصغير أيفون ميني بآخر مقاس 6.7 بوصة وهذا يعني توافر أربعة طرز من الايفون وهم، آيفون 14 و آيفون 14 ماكس وأيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس.

وفقا لبعض المصادر المطلعة على الأمر، يبدو أن هناك استراتيجية تسعير لجهاز آيفون 14 يتم مناقشتها داخل شركة أبل، والسؤال هناك، كم سيبلغ سعر آيفون 14؟

1-من المقرر أن يظل جهاز آيفون 14 مقاس 6.1 بوصة بسعره المعتاد والذي يبدأ من 799 دولارًا.

2-سيكون جهاز آيفون 14 ماكس أغلى بـ 100 دولار ، وسوف يصل سعره إلى 899 دولارًا.

3-سيبدأ آيفون 14 برو من سعر 1099 دولارًا.

4-سيبدأ سعر آيفون 14 برو ماكس من 1199 دولارًا.
 
(عرب هاردوير)
 


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