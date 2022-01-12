ميزات جديدة من أبل للياقة البدنية

أعلنت شركة أبل عن ميزتين جديدتين ضمن الخدمة الاشتراكية Fitness Plus، والتي تهدف إلى جعل التمرين الصباحي أكثر متعة.



ومن بين هذه الميزات ميزة Time to Run والتي تمنحك الفرصة للجري في مدينة مختلفة كل أسبوع. سيبدأ البرنامج بثلاث مدن؛ لندن وبروكلين وميامي بيتش. سيكون لديك دليل صوتي يحتوي على نصائح، بالإضافة إلى أنك ستحصل على صور وموسيقى متطابقة.

تقدم أبل أيضًا إدخالات جديدة إلى Artist Spotlight الخاص بها بحيث يكون لديك مجموعة واسعة من الموسيقى التي يمكن أن توجهك خلال التمرين. تمت إضافة محتوى جديد إلى ميزة Time to Walk أيضًا؛ موسم ثالث مع ملفات podcast وجلسات صوتية.



كل هذه الميزات الجديدة متاحة اليوم مقابل 10 دولار شهريًا أو يمكنك اختيار اشتراك سنوي مقابل 80 دولار.

(التقنية بلا حدود)