تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة من أبل للياقة البدنية

Lebanon 24
12-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-906214-637775649748997497.jpg
Doc-P-906214-637775649748997497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة أبل عن ميزتين جديدتين ضمن الخدمة الاشتراكية Fitness Plus، والتي تهدف إلى جعل التمرين الصباحي أكثر متعة.

ومن بين هذه الميزات ميزة Time to Run والتي تمنحك الفرصة للجري في مدينة مختلفة كل أسبوع. سيبدأ البرنامج بثلاث مدن؛ لندن وبروكلين وميامي بيتش. سيكون لديك دليل صوتي يحتوي على نصائح، بالإضافة إلى أنك ستحصل على صور وموسيقى متطابقة.
 
تقدم أبل أيضًا إدخالات جديدة إلى Artist Spotlight الخاص بها بحيث يكون لديك مجموعة واسعة من الموسيقى التي يمكن أن توجهك خلال التمرين. تمت إضافة محتوى جديد إلى ميزة Time to Walk أيضًا؛ موسم ثالث مع ملفات podcast وجلسات صوتية.

كل هذه الميزات الجديدة متاحة اليوم مقابل 10 دولار شهريًا أو يمكنك اختيار اشتراك سنوي مقابل 80 دولار.
 
(التقنية بلا حدود)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-01-12
23:00 | 2022-01-11
16:00 | 2022-01-11
14:00 | 2022-01-11
12:00 | 2022-01-11
10:00 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website