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تكنولوجيا وعلوم
حجرة تعلق في "حلق" مركبة "ناسا" بالمريخ.. هذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
12-01-2022
|
08:00
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تسببت حجرة صغيرة علقت في إحدى أهم أدوات البحث على مركبة "ناسا" في المريخ بتعطيل مهمتها بشكل مؤقت، الأمر الذي تسبب بأزمة في الأوساط العلمية، بهدف حل المشكلة العالقة في المركبة منذ مدة.
وعلقت الحجرة في ما يمكن وصفه بحلق الجهاز البحثي الخاص بالمركبة، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة المركبة على إغلاق أنبوب التيتانيوم الذي يحتوي على المادة حتى الآن.
وكانت المركبة قد أخذت العينة بتاريخ 29 كانون الأول، لكن بعد نجاحها في عملية الحفر وأخذ العينة واستخراجها، فشلت المركبة بإغلاق الباب، لكن النقل فشل بإغلاق الأنبوب، بحسب موقع "space" المتخصص بالفضاء.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، أرسل فريق البعثة تعليمات إلى المركبة بإزالة الأنبوب المملوء بالعينات من والتقاط بعض الصور للآلية، حيث كشفت تلك الصور عن وجود حصى في الآلية الدوارة التي يطلق عليها الخبراء "حلق" أداة جمع العينات.
وصلت مركبة "ناسا" إلى المريخ في شهر شباط عام 2021 وحطت رحالها في حفرة جيزيرو التي يبلغ عرضها 28 ميلا (45 كيلومترا)، وواجهت عدة مشاكل من هذا النوع وتجاوزتها بنجاح.
المصدر: سبوتنيك
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