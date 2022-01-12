حجرة تعلق في "حلق" مركبة "ناسا" بالمريخ.. هذا ما حصل (فيديو)

تسببت حجرة صغيرة علقت في إحدى أهم أدوات البحث على مركبة "ناسا" في المريخ بتعطيل مهمتها بشكل مؤقت، الأمر الذي تسبب بأزمة في الأوساط العلمية، بهدف حل المشكلة العالقة في المركبة منذ مدة.وعلقت الحجرة في ما يمكن وصفه بحلق الجهاز البحثي الخاص بالمركبة، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة المركبة على إغلاق أنبوب التيتانيوم الذي يحتوي على المادة حتى الآن.وكانت المركبة قد أخذت العينة بتاريخ 29 كانون الأول، لكن بعد نجاحها في عملية الحفر وأخذ العينة واستخراجها، فشلت المركبة بإغلاق الباب، لكن النقل فشل بإغلاق الأنبوب، بحسب موقع "space" المتخصص بالفضاء.