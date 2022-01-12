"موتورولا" تتحضر لإطلاق الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطيّ

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا تظهر شكل هاتف Razr 3 الجديد الذي تستعد موتورولا لإطلاقه قريبا.وتبين الصور التي سرّبت للهاتف أن تصميمه شبيه بعض الشيء بتصميم هاتف Razr الأخير لكنه حصل على حواف أكثر انحناء وعلى شكل جديد لإطار الكاميرا الخارجية كما جهز بفتحة مايكروفون إضافية.وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المنتظر سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G، وسيجهز بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 المتطور المصنف كأحد أفضل معالجات الهواتف حتى الآن.وستحصل نماذج هذا الهاتف على ذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، وشاشات AMOLED مرنة بدقة +Full HD ترددها يعادل 120 هيرتزا.وسيعمل Motorola Razr 3 بنظام Android 12، وسيجهز بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، كما سيدعم تقنية Ultra-Wide Band، وتقنيات عزل الضوضاء الخارجية لتأمين صفاء ممتاز للصوت أثناء المكالمات الهاتفية.