تكنولوجيا وعلوم

رباعية دفع يابانية جديدة تتحدى مركبات تويوتا (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2022 | 23:00
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صنّف العديد من الخبراء Isuzu MU-X الجديدة كواحدة من أجمل السيارات الرباعية الدفع، واعتبروها منافسًا قويًّا لمركبات تويوتا من نفس الفئة.

وتتميز هذه المركبة بهيكل ذي طابع هجومي يوحي تصميمه بالقوة، ومصمم ليكون أنيقًا وعصريًّا وانسيابيًّا بنفس الوقت.

وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و85 سنتيمترًا، بعرض 187 سم،  ارتفاع 187 سم، وجهز بممتصات صدمات وعجلات كبيرة وعريضة تخولها من اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.
 
 
كما حصلت السيارة على عدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وجهزتها Isuzu بأنظمة مولتيميديا متطورة تدار بشاشة لمسية كبيرة، فضلًا عن أنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
 
وستحصل نسخها التي ستطرح في روسيا وبعض أسواق أوروبا والشرق الأوسط على محركات بسعة 3.0 ليتر بعزم 190 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 190 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.
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